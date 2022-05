Nederland daalt op persvrijheidsindex, met dank aan Taghi en de naziwappies

Nederland is gezakt naar plaats 28 op de persvrijheidsindex van Verslaggevers Zonder Grenzen (VZG). In 2021 stond Nederland nog op plek 6.

Volgens VZG zijn er verschillende factoren aan te wijzen voor deze vrije val. Een belangrijke factor is het optreden van de naziwappies tijdens de coronacrisis:

Polarisation of public opinion regarding Covid restrictions and immigration has led to an increase in verbal and physical aggression against journalists, especially photo and camera crews. A consequence has sometimes been self-censorship and reluctance to tackle certain subjects. Abuse and trolling on social media inhibit news gathering and publication. Female reporters and journalists of color are especially vulnerable to such attacks.

Hebben ze eindelijk hun zin: nog nooit stond Nederland op de wereldranglijst voor persvrijheid zo laag. Dank aan alle dreigers en ophitsers, zonder jullie was dit nooit gelukt! pic.twitter.com/MC0b9VnfCx — Maarten Hopman (@maartenhopman94) May 3, 2022

Waarom NL zo hard is gezakt op de internationale lijst persvrijheid? Kijk naar dit filmpje en je hebt je antwoord. Ik zeg: aangifte doen tegen die vent. https://t.co/p1XxUkkMWc — Joep Dohmen (@joepdohmen) May 4, 2022

VZG laat de moord op Peter R. de Vries zwaar meewegen in haar oordeel. Blijkbaar kan de veiligheid van journalisten in Nederland niet langer gewaarborgd worden. Andere voorbeelden: in Gelderland werd een fotograaf in zijn auto omgeduwd door een shovel en gooiden naziwappies bij een verslaggever van het Groninger stadsblad Sikkom een molotovcocktail door een ruit.

VZG voegt eraan toe dat de overheid niet geheel vrijuit gaat:

Hoewel een solide wettelijk kader de persvrijheid effectief beschermt, biedt de overheid al jaren niet de wettelijk vereiste toegang tot officiële documentatie. In de meeste gevallen kwam de door journalisten gevraagde documentatie te laat aan of was onjuist of onvolledig. Door de bevoegdheden van beveiligingsdiensten om communicatienetwerken te ontsleutelen en telefoon- en internetcommunicatiesystemen af te tappen, bestaat het risico dat de vertrouwelijkheid van bronnen wordt geschonden.

Uitgelichte afbeelding: By Justice.RSF – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45551460