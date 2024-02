Nederlaag voor Meloni bij regionale verkiezingen Sardinië

De (post?)fascistische Italiaanse premier Giorgia Meloni heeft bij regionale verkiezingen op Sardinië een nederlaag geleden.

Alessandra Todde, lid van de linksige 5-Sterren Beweging die werd gesteund door de Democratische Partij (PD), won zondag 45,4% van de stemmen bij de verkiezingen en versloeg daarmee Paolo Truzzu, een door Meloni geselecteerde kandidaat, die 45,0% haalde.

Truzzu heeft zijn nederlaag inmiddels toegegeven.

Het is voor het eerst sinds 2015 dat centrumlinks erin slaagt (extreem)rechts op regionaal niveau te wippen. Het is natuurlijk een aardige opsteker voor de oppositie, zeker in de aanloop naar de Europese verkiezingen die in juni plaatsvinden.

Bron: Reuters

