Nazi’s van White Lives Matter claimen teksten op Erasmusbrug

Leden van de nazibeweging White Lives Matter (WLM) zeggen tijdens de jaarwisseling racistische teksten op de Erasmusbrug in Rotterdam te hebben geprojecteerd. Ook WLM Duitsland zou betrokken zijn bij de acties.

De groep heeft zich voorgenomen de komende tijd meer acties te organiseren. Helaas heeft men een groot “probleem met narcisme, vaardigheden en geld”.

Een van de groepsleden stelt voor om tijdens de dodenherdenking de tekst “Hitler was right” te projecteren op de Dam:

Nog wat fraaie opmerkingen uit de WLM-hoek, over “vergassen” en zo:

WLM werd opgericht in de VS, als racistische reactie op de Black Lives Matter beweging. Volgens haar website wijdt de beweging zich aan “het promoten van het blanke ras” dat blijkbaar ernstig bedreigd wordt door “homoseksualiteit en [raciaal] gemengde relaties”.

De groep komt waarschijnlijk voort uit de White Aryan Renaissance, een piepkleine nazibeweging uit Texas die deel uitmaakt van de White Aryan Front, een coalitie van Amerikaanse neonazi’s en witte suprematisten. De website van dit Front is getooid met een hakenkruis en de tekst “Destroy and banish all Jewish thought and influence from society. Work hard to bring about a White world as soon as possible”, maar God verhoede dat we deze Bezorgde Burgers betitelen als “nazi’s”.

Ook Rebecca Barnette uit Surgoinsville, Tennessee laat zich er graag op voorstaan de beweging vanaf dag één gepromoot te hebben. Volgens Barnette zweren Joden en moslims samen om een “genocide van epische proporties te plegen” op het witte ras.

Je wilt meer weten over de Nederlandse tak van WLM? Vrije Vogels ging undercover, wat onderstaande onthullende video opleverde. Sterke maag vereist:

