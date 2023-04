Nazi’s willen protesteren tegen voorleesmiddag drag queens in Rotterdam

Diverse nazigroepjes hebben aangegeven komende zondag deel te zullen nemen aan een protest tegen een voorleesmiddag met drag queens in het Lantarenvenster te Rotterdam, want De Tere Zieltjes Van Onze Kinderen Moeten Beschermd Worden Tegen Woke.

De meeste clubjes die oproepen tot de actie bestaan uit de spreekwoordelijke anderhalve man + paardekop, maar inmiddels heeft ook de Baudetjugend opgeroepen tot actie. Mogelijk dat die club wat meer mensen op de been kan brengen.

Ook Voorpost, de Roze Leeuw (fascistische LHBTI-organisatie) en Stop Antifaterreur van de utieme loser Peter van Vliet hebben aangegeven komende zondag Rotterdam te zullen bezoeken.

Dommer dan Van Vliet vind je ze niet, of het moet Voorpostgroupie Hannie Descendre – bijgenaamd Hernia Hannie – zijn:

Nog een keer. Asootje Hannie Descendre.

Aanstaande zondag gaat ze met de enge jongetjes van de Roze Leeuw naar LantarenVenster in Rotterdam om een voorleesmiddag te verstoren.#Rotterdam #LantarenVenster pic.twitter.com/1iOQmVAtE6 — Videre (@Videre10) April 13, 2023



Ook Hannie is komende zondag aanwezig. Hoera.

Of de geflipte fakkeldreiger Max van den Berg aanwezig zal zijn, is nog niet officieel bekend gemaakt. Max mist nooit een demo, dus we vrezen het ergste. Komende zaterdag gaat Max warm draaien in Nijmegen bij een avond over seksuele- en genderdiversiteit in het onderwijs.

Het mag dan een verzameling hele en halve imbecielen zijn, maar samen kunnen ze natuurlijk toch heel wat schade aanrichten. Inmiddels heeft het Platform Stop Racisme een tegendemo aangekondigd. Deelname uiteraard van harte aanbevolen.

