Natuurherstelwet maakt nog een kans

De Nederlandse natuur- en milieuorganisaties zijn opgelucht dat in de milieucommissie van het Europees Parlement geen meerderheid is voor het verwerpen van de Europese Natuurherstelwet. Of de wet daadwerkelijk groen licht krijgt van de milieucommissie blijft spannend, omdat de eindstemming later is, waarschijnlijk op 27 juni. Het blijft dus van groot belang de noodzaak van de wet te benadrukken.

“Dat de wet niet is verworpen betekent nog niet dat het een gelopen race is. Hopelijk ziet de milieucommissie van het Europees Parlement uiteindelijk in dat we geen seconde meer te verliezen hebben. We zijn als mensen afhankelijk van natuur en we zullen een hoge prijs betalen als we op deze voet door blijven gaan met vernietigen van biodiversiteit. De natuurherstelwet biedt een uitweg uit de klimaat- en biodiversiteitscrisis”, zegt Kirsten Haanraads van het Wereld Natuur Fonds.

– Uitgelichte afbeelding: Door © Hans Hillewaert, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3888100