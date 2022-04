Natuurcompensatie Tweede Maasvlakte niet uitgevoerd, natuurorganisaties naar rechter

Veertien jaar na de aanleg van de Tweede Maasvlakte is de noodzakelijke en wettelijk verplichte compensatie voor verloren gegane zeenatuur nog steeds niet gerealiseerd. Dat is in strijd met de verleende vergunning en daarmee komt de overheid de gemaakte afspraak over natuurcompensatie niet na. Gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties stappen daarom naar de rechter.

De natuurorganisaties willen dat het ministerie het oorspronkelijk plan voor een zeereservaat alsnog gaat uitvoeren. Daarbinnen moet bodemberoerende visserij worden uitgebannen en kan de natuur zich herstellen.

Vanwege het uitblijven van de compensatie hebben de gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties op 25 augustus 2021 het ministerie van LNV formeel gevraagd om op de in de natuurvergunning opgenomen voorwaarden te gaan handhaven of de verleende vergunning aan te passen. In het definitieve antwoord van de minister van 28 februari besluit ze daar geen gehoor aan te geven.