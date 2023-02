Naturalis verruilt Shell voor Extinction Rebellion

Extinction Rebellion is blij met de beslissing van Naturalis om financiële banden met de fossiele industrie publiekelijk te breken. Sinds 2020 hebben activisten daarvoor gepleit. De actiegroep kijkt uit naar meer aandacht voor de biodiversiteitscrisis en zesde mondiale uitstervingsgolf, en een eerlijke discussie over het koloniale verleden van sommige museumobjecten.

Biodiversiteitsmuseum Naturalis in Leiden heeft vanaf begin dit jaar de samenwerkingen met bedrijven uit de fossiele brandstoffen- en de luchtvaartindustrie stopgezet. Dit kondigde het museum op 1 februari aan op haar sociale mediakanalen. Naturalis is hiermee het eerste Nederlandse museum dat publiekelijk aankondigt niet meer samen te werken met de fossiele industrie. Het biodiversiteitscentrum schrijft: “De energietransitie waar we als samenleving voor staan vraagt verregaande en ondubbelzinnige inzet van overheden, burgers en bedrijven. Bijdragen aan onderzoek in samenwerking met de luchtvaart- en fossiele brandstoffenindustrie geeft indirect legitimiteit aan activiteiten die de energietransitie ondergraven of op zijn minst onnodig vertragen. Daar wil Naturalis niet langer aan meewerken.”

Extinction Rebellion is erg blij met deze aankondiging. Dat Naturalis deze verantwoordelijkheid neemt, komt na een brievenuitwisseling met Extinction Rebellion, 15 andere klimaat- en milieuorganisaties en 8 wetenschappers in 2020, waarin deze Naturalis opriepen om financiële banden met ‘fossiele en vervuilende bedrijven’ te verbreken. Daarnaast vroegen de milieuorganisaties en wetenschappers om de biodiversiteitscrisis in het museum een prominente plek te geven – op het moment wordt er nergens in het museum geïnformeerd over het zorgwekkende verlies van biodiversiteit. Extinction Rebellion roept Naturalis op om ook haar verantwoordelijk te nemen wat betreft dit onderwerp, en om daarnaast het koloniale verleden van sommige museumobjecten en collecties te erkennen en herkennen.

Op 23 november 2022 voerde Extinction Rebellion naakt actie in Naturalis. Met een onaangekondigde ‘pop-up tentoonstelling’ bij een skelet van een mammoet vroeg XR aandacht voor de klimaat- en ecologische crisis en de bedreiging die deze crisis vormt voor de mensheid.

De acties van Extinction Rebellion Leiden samen met andere organisaties zoals Doorbraak, Fossielvrij Onderwijs, Code Rood en Fridays for Future waren eerder al succesvol bij Rijksmuseum Boerhaave in Leiden. Begin 2022 verbrak Boerhaave – stilzwijgend – de relatie met voormalig hoofdsponsor van het museum Shell.

Na de aankondiging van Naturalis om niet meer samen te werken met de fossiele industrie, zocht Naturalis contact met Extinction Rebellion om hen uit te nodigen voor een gesprek over samenwerking. Extinction Rebellion zou graag met Naturalis willen werken aan een uitgebreide tentoonstelling in het museum over de huidige zesde massa-extinctie en de oorzaken en consequenties hiervan voor al het leven op aarde.

– Persbericht Extinction Rebellion

– Uitgelichte afbeelding: Lamantijn in Naturalis, foto AJvdK