Wie geld heeft en beschikt over de mogelijkheid een studie te volgen kan in Rusland eenvoudig de dienstplicht ontlopen. Onnodig te zeggen dat de armen, oververtegenwoordigd onder de “etnische minderheden”, oftewel de volkeren die door het Russische Rijk onder de voet zijn gelopen, goed vertegenwoordigd zijn.

Onder Boerjaten vallen naar verhouding de meeste doden in Oekraïne. Heer Poetin speelt met de levens van De Anderen, wier culturele en linguïstische rechten onder grote druk staan. En natuurlijk ook met de levens van Russen en Oekraïners.

Boerjatië ligt ten noorden van Mongolië in wat gemakshalve Siberië wordt genoemd: het enorme door Rusland bezette deel van Azië.

Boerjatische muziek. Misschien volgt er meer, en van andere “minderheden”.



Zangeres Namgar Lhasaranova met het Nationaal Orkest van Boerjatië.

– Uitgelichte afbeelding: By Tar-ba-gan – Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5644428