Naar Atlantisch duinbos en open duingebied in Schoorlse Duinen

Op de ene plek staan in keurige rijtjes veel rechte dennenbomen. Even verderop groeien de grillig getakte zomereiken, berken, dennen en lijsterbessen ogenschijnlijk door elkaar heen. Monotoon dennenbos versus Atlantisch duinbos. Stapje voor stapje vormt Staatsbosbeheer de bossen in de Schoorlse Duinen om naar wat het ooit was: Atlantisch duinbos grenzend aan open duingebied.

Atlantisch duinbos aan de Noordzee? “Ja, dat klinkt een beetje raar”, erkent Staatsbosbeheer-boswachter Marcel Berkhout. “Dit type duinbos heet zo omdat het veel voorkomt aan de Atlantische kust van Engeland.” Kenmerkend voor dit ecosysteem is de zoutspray die de, vaak harde, zeewind voortdurend met zich meebrengt. “Die zoutspray en de wind zorgen ervoor dat de bovenste delen van de takken vaak afbreken. Dit maakt dat bomen meer in de breedte gaan groeien. Dat verklaart hun grillige vormen.”

– Lees verder bij de bron

– Uitgelicht: eigen foto AJvdK