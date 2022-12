Musk bant accounts kritische journalisten, EU dreigt met sancties

Elon Musk heeft de accounts van een aantal journalisten van o.a. CNN en de New York Times in de ban gedaan. Onder de slachtoffers bevinden zich Aaron Rupar en Keith Olbermann. Ook het account van Mastodon, de voornaamste concurrent van Twitter, is getroffen door de banhamer.

Er is geen officiële reden gegeven voor de ban, maar volgens Musk hadden de journalisten hem in gevaar gebracht door te schrijven over het inmiddels eveneens gebande account @ElonJet. Op dat account werd vastgelegd waar Musk’s privé-jet zich bevond. Een verhulde oproep tot moord, volgens de extreemrechtse complotgek en miljardair.

Opvallend genoeg hebben álle door de banhamer getroffen journalisten de afgelopen tijd kritiek uitgeoefend op Musk’s chaotische regime, wat vast geen toeval is. Olbermann kreeg naar eigen zeggen een permanente ban nadat hij de gebandde collega’s had verdedigd.

Musk’s gedrag levert af en toe hilarische taferelen op. Zo werd hij bijvoorbeeld uitgenodigd voor een discussie op Twitter Spaces met journalisten.

Holy Shit. Elon Musk just popped into a Twitter Spaces chat with a bunch of journalists. He was called out by journalist Drew Harrell, who he banned, for lying about posting links to his private information, then leaves almost immediately after being pressed. Here is the exchange pic.twitter.com/wVA9Gb5MVJ — Bradley Eversley (@ForeverEversley) December 16, 2022



Musk kwam inderdaad opdagen, maar bleek een buitengewoon slechte debater te zijn: na een paar kritische opmerkingen waarop hij geen weerwoord had, vertrok hij in allerijl – om vervolgens Twitter Spaces de nek om te draaien. Het is alsof je kijkt naar een uitslaande brand in de binnenstad: al even gruwelijk als fascinerend.

Inmiddels heeft de EU laten weten dat de grens in zicht is: als Twitter (lees: Musk) door blijft gaan op deze weg, volgen er sancties.

“There are red lines. And sanctions, soon.” The European Commission is waving its finger at Twitter. It’s going to be really interesting to see how the EU will flex its new regulatory (DSA) muscle. https://t.co/BGBcgbBRPp — Marwa Fatafta مروة فطافطة (@marwasf) December 16, 2022



De EU voerde afgelopen jaar de Digital Services Act (DSA) in, een pakket maatregelen dat sociale media dwingt burgers beter te beschermen tegen o.a. desinformatie. Twitter, Facebook et al hebben tot 1 januari 2023 de tijd zich aan te passen. Doen ze dat niet, dan volgen er sancties die op kunnen lopen tot 6% van de jaaromzet.

Uitgelichte afbeelding: Elon Musk kijkt naar Twitter…oeps, naar de restanten van een F9R Dev1 – By Steve Jurvetson from Menlo Park, USA – Elon Musk overlooking the remains of F9R, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62433256