Jeffrey Lee Pierce was de drijvende kracht achter het punk/blues/country-combo The Gun Club, een band die in de jaren ’80 en vroege jaren ’90 een reeks ijzersterke albums afleverde. Helaas verloor Pierce het gevecht met zijn alcohol- en drugsverslaving, wat hem een kapotte lever en een trits chronische ziektes opleverde, waaronder hepatitis en Aids. Op 31 maart 1996 overleed hij aan de gevolgen van een hersenbloeding.

Een concert van The Gun Club was ófwel briljant, ófwel volstrekt waardeloos, afhankelijk van de grillen (en de alcoholconsumptie) van Pierce. Er zijn beelden van Pierce die kort voor een concert een halve liter tequila soldaat maakt en tijdens het concert de rest van de fles leegt. Het eindigde uiteraard in tranen. Hoe dan ook: vervelen deed je je in elk geval nooit.

Mother of Earth is een persoonlijke favoriet, hier heel fraai vertolkt doot Dave Gahan (Depeche Mode). Uiteraard mag het origineel niet ontbreken.

[Verse 1]I’ve gone down the river of sadnessI’ve gone down the river of painIn the dark, under the wiresI hear them call my name

[Verse 2]

I gave you the key to the highway

And the key to my motel door

And I’m tired of leaving and leaving

I can’t come back no more

[Verse 3]

Oh, my dark-eyed friend

I’m recalling you again

Soft voices that speak nothing

Speak nothing to the end

[Instrumental Bridge]

[Verse 4]

Oh, Mother of Earth

The blind they call

But, yet stay behind the wall

Their sadness grows like weeds

Upon my thighs and knees