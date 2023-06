Money Rebellion lanceert HETE ING ZOMERTOER

Drie maanden lang elke zaterdag actie bij lokale bankfilialen

Vandaag, op de eerste dag van de zomer, maakt Money Rebellion – onderdeel van Extinction Rebellion – de HETE ING ZOMERTOER bekend. Een reeks van zaterdagacties bij ING-kantoren door het hele land, voor de hele duur van de zomer, dus tot 21 september. Reden voor de acties: ING blijft ondanks aanhoudend protest en een escalerende klimaat- en biodiversiteitscrisis op grote schaal (gemiddeld 9 miljard euro per jaar) de fossiele industrie financieren. “ING draagt bij aan het steeds heter worden van de aarde. Deze zomer maken wij daarom voor ING zelf extra heet.”

Honderden rebellen hebben zich aangesloten bij de Hete ING Zomertoer. Elke zaterdag is in één of meer steden een actie bij of in een ING-kantoor. “We maken niet bekend waar we op welke zaterdag actie voeren, en ook niet wat de actie inhoudt. Dat kan verschillen. Maar de toer gaat wel door heel het land”, zegt woordvoerder Yolande Schuur. “We willen dat ING het onaangenaam heet krijgt, net zoals onze planeet, onze oceanen en onze bossen. We willen dat ING zich realiseert dat nu al mensen sterven door de opwarming van de aarde. Daarom komen we steeds terug, net zo lang tot ING stopt met aanjagen van de klimaatcrisis.”

Medewerkers, klanten en voorbijgangers informeren

De zaterdagacties zullen hinderlijk maar altijd vreedzaam zijn, zoals alle acties van Extinction Rebellion. “We hebben niets tegen de medewerkers in de lokale ING-kantoren”, aldus Schuur. “Hun werkgever doet er alles aan om ze te doen geloven dat ING een duurzaam bedrijf is, maar dat is niet zo. Wij willen medewerkers, klanten en voorbijgangers informeren over de miljarden euro’s die ING elk jaar in olie en gas steekt. En hoe dat bijdraagt aan de klimaatcrisis die we voor onze ogen zien escaleren. Zoals in Spanje, waar in hele gebieden geen landbouw meer mogelijk is door de extreme droogte dit jaar.”

Elfde actie bij ING

Dit is de elfde actie van Money Rebellion bij ING. Vorig jaar werden ook al kantoren door het hele land bezet. Ook in en bij het hoofdkantoor in Amsterdam Zuidoost zijn regelmatig bezettingen en demonstraties. Op 24 april werd de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering door zo’n 100 rebellen urenlang stilgelegd. ING zegt het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 te onderschrijven, maar doet het tegenovergestelde. In 2021 groeide hun fossiele financiering zelfs naar 11 miljard euro, zo berekende de internationale onderzoeksorganisatie BankTrack .

Vernietigend rapport

Vorig jaar kwam Milieudefensie met een vernietigend onderzoeksrapport, waaruit blijkt dat van alle financiële instellingen in Nederland, ING met grote afstand de meeste uitstoot van broeikasgassen financiert. Het gaat daarbij om CO 2 , veroorzaakt door olie, gas en kolen: de brandstoffen die de belangrijkste veroorzaker zijn van de klimaatcrisis. ING financiert twee keer meer uitstoot dan Aegon.

Too little, too late

Vorig jaar kondigde ING aan te stoppen met het financieren van nieuwe fossiele ‘upstream’ projecten – het zoeken en aanboren van nieuwe bronnen. Dit voorjaar, niet toevallig vlak voor de aandeelhoudersvergadering, kondigde de bank aan ook te stoppen met de financiering van ‘midstream’ fossiele projecten, zoals pijpleidingen en raffinaderijen . Dit gaat echter steeds slechts om directe projectleningen. De bank gaat door met het verstrekken van algemene bedrijfsleningen (zo’n 90% van het totaal) aan fossiele bedrijven . ING beweegt dus veel te langzaam.