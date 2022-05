Mogelijk meer problemen voor Trump: congresleden gedagvaard en Grand Jury geïnstalleerd

Er zijn vijf Republikeinse afgevaardigden gedagvaard door de 6 januaricommissie. Het is een unicum dat een commissie van het Huis van Afgevaardigden congresleden dagvaardt. Wat ervan terecht komt staat natuurlijk te bezien, want tot nog toe hebben de meeste prominente Republikeinen geweigerd te verschijnen voor de commissie. Gekmakend vind ik het dat daar geen enkele effectieve sanctie op lijkt te staan omdat het Ministerie van Justitie, op het geval van Steve Bannon na, niet gereageerd heeft op de aangiften van Mark Meadows, Peter Navarro en Dan Scavino door de 6 januaricommissie.

Er wordt wel gezegd dat dit nog niet gebeurd is omdat Justitie bezig is met veel verdergaande zaken tegen deze personen. Ik help het ze hopen, maar vertrouw er absoluut niet op.

Wat zou kunnen is dat Justitie aarzeling heeft deze personen voor Minachting van het Congres te vervolgen omdat ze toch een mogelijke verdediging zien op basis van Executive Privilege, omdat deze drie allemaal direct met het Witte Huis verbonden waren. Als dat het geval is zou Justitie de vijf Congresleden mogelijk wel vervolgen voor Minachting van het Congres indien ze weigeren te verschijnen.

De bekendsten onder hen zijn overigens leider van de Republikeinen in het Huis Kevin McCarthy en Jim Jordan, bekend vanwege zijn enorm grote bek en lelijke gele stropdassen die hij structureel zonder jasje draagt.

Nog gekmakender vind ik het dat die commissie deze vijf figuren aanvankeijk slechts beleefd uitgenodigd heeft. Daar laten ze vervolgens natuurlijk de maximale tijd overheen gaan alvorens te zeggen dat ze er niet op in zullen gaan. Dan weer weken later volgt er eindelijk een dagvaarding, die ze natuurlijk weer na maximale tijd gewacht te hebben zullen afwijzen.

Desgevraagd zei commissievoorzitter Bennie Thompson dat ze nog niet nagedacht hadden over wat te doen als deze dagvaardingen geweigerd werden, en dat ze hoopten dat dat niet zou gebeuren. Pardon?? Na al die weigeringen die vooraf zijn gegaan? Wat IS dit voor een onverklaarbare lethargie? Ze weten toch ook wel dat er een dikke kans bestaat dat die hele commissie per november dit jaar niet meer zal bestaan? Ze begrijpen toch wel dat die lui puur aan het tijdrekken zijn?

Een punt dat aangedragen wordt is dat als deze Republikeinen nu weigeren, ze het straks niet met goed fatsoen kunnen maken Democraten te dagvaarden en dan te verwachten dat die zullen opdagen, als zij weer de meerderheid hebben. De denkfout die hier gemaakt wordt – en die de Democraten maar blijven maken – is dat de huidige lichting Republikeinen ook maar enig fatsoen of een drang tot consistent gedrag zou hebben. Niet alleen zullen ze Democraten dagvaarden en Biden impeachen, maar bovendien zullen ze niet aarzelen de zwaarste sancties tegen weigeraars te gebruiken, zoals bijvoorbeeld het Inherent Contempt waarbij het Huis zelf boetes of zelfs opsluiting kan opleggen, iets dat de Democraten natuurlijk allang zelf hadden moeten doen. Natuurlijk zullen het wel totaal onzinnige beschuldigingen zijn, dus gevolgen zal het verder niet hebben. Een reden om er niet echt bang voor te hoeven zijn en dus ook geen reden om zelf nu geen strenge maatregelen te treffen tegen deze dagvaardingsweigeraars.

Los hiervan is er nog een andere opmerkelijke ontwikkeling, een die wel degelijk van het Ministerie van Justitie afkomstig is. Er is namelijk een Grand Jury ingesteld om onderzoek te doen naar de geheime documenten die Trump mee naar Mar-a-Lago had genomen na zijn aftreden als president.

Een gewone Amerikaan die met geheime documenten aan de haal gaat zit binnen de kortste keren achter de tralies, zoals Reality Winner ervaren heeft (zij stuurde een vertrouwelijk document, één A4-tje, over Russische inmenging in de verkiezingen in 2016 naar The Intercept. In het geval van Trump betreft het vijftien dozen met documenten), maar ook hier heeft het vele maanden geduurd voordat die documenten überhaupt eens teruggegeven werden. Waarom er geen SWAT-team Mar-a-Lago binnenste buiten heeft gekeerd één dag nadat bekend werd dat die documenten zich daar bevonden is me een raadsel.

Maar goed, er is nu dan toch een Grand Jury ingesteld, en dat is geen kattepis. Zij het dat deze in eerste instantie is ingesteld vanwege nationale veiligheidsoverwegingen. Men wil vooral weten wat er met die documenten is gebeurd en wie er eventueel toegang toe heeft gehad. Maar je zou hopen dat Trump eindelijk eens ergens voor in zijn kladden gegrepen wordt. Ik kan me echter niet aan de indruk onttrekken dat er bij de FBI en Justitie een grote weerzin daartegen bestaat.

(Afbeelding: Videostill uit One on One Laura Ingraham 31 augustus 2020)