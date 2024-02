Moet Alex Jones straks onder de brug slapen?

De extreemrechtse complotgek Alex Jones lijkt af te stevenen op een verblijf in een opvangcentrum voor daklozen nu de families van de slachtoffers van het bloedbad op de Sandy Hook Elementary School in Connecticut de liquidatie van al zijn bezittingen eisen.

Bij het bloedbad in Sandy Hook werden 26 mensen doodgeschoten, waaronder 20 kinderen. Jones geloofde daar niks van en beweerde dat de slachting nooit had plaatsgevonden. Volgens hem was het een hoax, onderdeel van een complot van Obama om Amerikanen hun vuurwapens af te pakken. De rouwende ouders zouden door Obama ingehuurde acteurs zijn.

Jones’ desinformatiecampagne leidde ertoe dat diverse ouders ernstig bedreigd werden en zich in een aantal gevallen zelfs gedwongen zagen te verhuizen.

De getroffen ouders sleepten Jones voor de rechter, wat er na een jaren durende procedure toe leidde dat de Amerikaanse oppergek veroordeeld werd tot de betaling van 1,5 miljard euro schadevergoeding.

Jones dacht daar onderuit te komen door een persoonlijk faillissement aan te vragen, maar dat bleek niet te kunnen. Als je “opzettelijk en kwaadwillig” emotioneel leed veroorzaakt, is verlichting van je schuldenlast niet mogelijk.

Als onderdeel van het liquidatieproces zullen naar verwachting zaken als onroerend goed, auto’s en contant geld worden verkocht. Volgende maand vindt een hoorzitting plaats waar een gedetailleerd plan voor de liquidatie zal worden opgesteld.

Uitgelichte afbeelding: By Sean P. Anderson from Dallas, TX, USA – Alex Jones, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=63864713