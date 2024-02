Mobilisatie tegen ultrarechts dit weekeinde groter dan ooit

Het weer was beroerd en de opkomst groter dan ooit in Berlijn. Er wordt gesproken van de grootste demonstratie uit de Duitse geschiedenis. Het demonstreren tegen ultrarechts, met name Alternative für Deutschland, houdt aan en de partijleiding van AfD wordt langzamerhand zenuwachtig. De conservatieve schatting voor de opkomst in Berlijn is 150.000, er waren waarschijnlijk meer demonstranten.

Düsseldorf 100.000, Hamburg opnieuw 100.000, in het Nederrijnse dat mijn speciale aandacht heeft in Krefeld meer dan tienduizend mensen. Een verder overzicht van demonstraties in NRW hier.

In tegenstelling tot wat waanwijze zich linksradicaal verbeeldende lieden in Nederland denken is het juist links dat de van de rivier tot aan de zee-roepers die de demonstraties willen kapen wegwerkt. In Kiel ging juist Fridays for Future tegen de AfD de straat op.

– Uitgelichte afbeelding, Stuttgart vorig weekeinde: By Zinnmann – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=144326781

