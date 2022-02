Mobilisatie 6 februari voor het Sterrebos

Beste mensen,

Overmorgen staat ons brede solidariteitsprotest met de bosbeschermers en tegen de kap van het Sterrebos! Dit is wat je moet weten:

Mobilisatie en plan demonstratie

Wij willen dat dit protest zo groot mogelijk wordt. De brede steun voor de verklaring van afgelopen week liet zien dat het verzet tegen de kap van het Sterrebos veel groter is dan alleen de bosbeschermers. Help dus mobiliseren! Plaatjes voor de socials hier, facebook event hier. Benadruk in je communicatie vooral het busvervoer vanuit de randstad (opgeven kan hier) en dat er tussen 13:00 en 14:00 pendelbussen gaan vanaf station Sittard en de demonstratie.

Vanaf onze beginlocatie zullen we demonstreren naar het bos waarin de bosbeschermers zitten. Wij zullen bij hen stoppen en de tijd nemen voor een paar toespraken. Rond 16.30 zijn we weer terug bij de bussen.

Met onze actie willen we de bosbeschermers een hart onder de riem steken en de druk op VDL opvoeren. We roepen mensen op om brieven en kaartjes te schrijven voor de bosbeschermers. Dit kan van te voren, maar ook ter plekke.

Locatie en vervoer

– We verzamelen zondag om 14.00 ten zuiden van het Sterrebos, aan de Mitsubishi Avenue, 6121 RD Born. De precieze locatie is hier te zien. Als je met het OV wilt komen, heb je je eigen fiets nodig. Er stoppen geen bussen bij de locatie.

– Bussen. Vanuit Amsterdam (11.00, station Rai), Rotterdam (11.00, Alexandrium) en Utrecht (11.00 Galgenwaard) vertrekken er zondag bussen. Dit kost 15 euro. Aanmelden kan via dit formulier. Je krijgt dan zaterdagmiddag een mail met verdere details.

– Trein. We zetten pendelbussen in tussen het Sterrebos en station Sittard. Vanaf 12.30 zullen we pendelbusjes en een wat grotere bus inzetten, zodat niet iedereen van het OV afhankelijk is.

Coronaveiligheid

Er heerst nog altijd een stevige pandemie. Het aantal besmettingen is nog nooit zo hoog geweest. Dat is waarom we je vragen van te voren een zelftest te doen. Heb je klachten? Blijf dan thuis. Tijdens de busreis en de demonstratie dragen we een mondkapje en houden we zoveel mogelijk afstand.

Solidariteit

Actie voeren kost geld en zeker de inzet van bussen. Kijk of je vanuit je organisatie een bijdrage kan leveren. ‘Van ieder naar vermogen, naar ieder voor behoefte’. Geld kan worden overgemaakt ovv ‘Bussen Sterrebos’ aan: NL12 TRIO 0391143980 tnv Stg. Fossielvrij.

Verdere bijzonderheden volgen nog.

Tot zondag