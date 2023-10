‘Miljardairs hebben geen bestaansrecht’

Ik leg ’t zo uit. De Canadese vakbondsleden bij General Motors gaan met z’n 4.300-en staken vanaf heden, 10 oktober. Gisteren nog eens 4.000 bij Mack Trucks in de VS. En de rest… bij GM, Ford en Stellentis (o.m. Chrysler en Jeep)… Mooi werk, voorzitter Shawn Fain!

Onthoud die naam! Hij is onze Nieuwe Heilige! Hij ontving als eerste vakbondsman NB- NB-NB president Biden – die bij Shawn voor het eerst live een staking meemaakte, vorige week. Shawn is voorzitter sinds maart 2023. Hij zegt in de New York Times van 5 oktober: “Billionaires in my opinion don’t have a right to exist.” En ook nog: “There’s a billionaire class, and there’s the rest of us.”

Hij groeide op in Kokomo, Indiana, nu 45.000 inwoners NB als zoon van de politiecommissaris. Daar vond in juli 1923 de grootste Klan-vergadering ooit in de VS plaats met zo’n 200-300.000 deelnemers. Daar zat later ook een fabriek van Chrysler, waar Shawns opa 37 jaar werkte.

Opa’s en Shawns bond, the United Auto Workers, leed de afgelopen jaren nogal aan corruptie – er werden 17 functionarissen veroordeeld. Shawn verdient USD 160.000.

Hij eist voor zijn leden 40% erbij verdeeld over vier jaar – aangezien de hoge heren allemaal gigantisch verdienen en bonus na bonus krijgen. In aanwezigheid van Biden citeerde Shawn Roosevelt: “Today, the enemy isn’t some foreign country miles away — it’s right here in our own area,” maar die bedoelde destijds de nazi’s. Kortom: hardball!

Nederland telt volgens de Quote-500 zo’n 47 miljardairs. Nummer 1 is Charlene de Carvalho-Heineken, nr 2 is Ralph Sonnenberg van Hunter Douglas (Luxaflex) en nr 3 Frits Golschmeding van Randstad. Etc godsamme! De overige 453 rakkers zijn gewoon miljonair. Okee dan, de nr 1 (dus 48 op de lijst) miljonair is Evert Louwman, Toyota-importeur.

Ja hallo: koop dat blad lekker zelf!

– Uitgelichte afbeelding: By 42-BRT – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=137712509