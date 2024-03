Militair terrein Kamp van Zeist wordt natuurgebied

Het voormalige militaire terrein Kamp van Zeist bij Soesterberg in de provincie Utrecht wordt in de komende vijf jaar heringericht als natuurgebied met ruimte voor recreatie. Het nieuwe natuurgebied van 29 hectare maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en sluit aan op de Leusderheide. Het beheer komt in handen van Utrechts Landschap.

Provincie Utrecht, de gemeenten Zeist en Soest en Utrechts Landschap werken samen binnen gebiedsontwikkeling Hart van de Heuvelrug. Sinds 2004 wordt de natuur rond Soest, Zeist en de voormalige Vliegbasis Soesterberg uitgebreid, versterkt en kwalitatief beter gemaakt. Tegelijkertijd maakt Hart van de Heuvelrug op andere plekken ruimte voor wonen, werken, recreatie en zorg. De gebiedsontwikkeling heeft als doel om de leefomgeving te verbeteren, waar mensen dicht bij de natuur kunnen wonen in een gezonde en prettige leefomgeving. De planten en dieren krijgen de rust en ruimte om te kunnen leven op de Utrechtse Heuvelrug. Door de aanleg van ecoducten is een groot aaneengesloten natuurgebied ontstaan ​​van ruim 5.300 hectare. Het initiatief om het voormalig militaire terrein Kamp van Zeist om te vormen tot natuur past daarom helemaal binnen de gebiedsontwikkeling Hart van de Heuvelrug.

– Uitgelichte afbeelding: Door Joostik Pieter Joost Lemmens – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6778662