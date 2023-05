Milieuactivisten aangevallen in Londen

Het zat er vrees ik wat aan te komen: een agressieve weggebruiker heeft vanmiddag in Londen een groepje activisten van Just Stop Oil aangevallen. De activisten hielden het verkeer op door langzaam over de volle breedte van de weg te wandelen. Bij een weggebruiker sloegen alle stoppen door:

🚨 | NEW: A man decks a Just Stop Oil protestor and throws the social media guy’s phone across the street… leaving it smashed to pieces pic.twitter.com/cYWAhLG6f1 — Politics UK (@PolitlcsUK) May 19, 2023



De Londense politie heeft naar aanleiding van dit incident mensen opgeroepen niet voor eigen rechter te gaan spelen, maar de komst van de politie af te wachten.

Een van de activisten heeft vanmiddag verklaard dat Just Stop Oil geen andere keuze heeft: “De criminelen in deze regering verbreken het sociale contract en brengen ons leven in gevaar, simpelweg om zichzelf te verrijken. De geschiedenis leert dat verandering alleen tot stand komt door ontwrichtende acties”.

Er is niemand gearresteerd, wat dan eerlijk gezegd weer meevalt. Op ‘ontwrichtende’ acties staan in Engeland tegenwoordig draconische straffen. Voor het blokkeren van belangrijke verkeersaders kun je maanden de bak indraaien.

Uitgelichte afbeelding: Just Stop Oil. Public use.