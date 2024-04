Gisteren overleed Mike Pinder, toetsenist van de Moody Blues, het laatste nog levende lid van de oorspronkelijke groep. Daar gaan we maar weer.

Laurents keuze, een nummer niet geschreven door Pinder.



I’m just a singer in a rock’n’roll band, 1973

Pyts keuze:



The best way to travel, 1968

Ik moet wel kiezen voor de grondstof van de legendarische Loving Awareness-spot van Mike Hagler op Caroline:



Have you heard + The voyage + Have you heard (Part 2), 1969

