Met je tijdgeest

De origineelste verklaring van het einde van het tijdperk-Rutte die ik de afgelopen week heb gelezen was, dat Rutte allang de tijdgeest tegen had. Dat was ook zo met Den Uyl, kraaide de scribent in navolging van de langvergeten VVD-voorman Rietkerk: het democratiseringsideaal van de jaren zestig, waar Den Uyl voor stond, was ingehaald door de tijdgeest. Die was veranderd. Daarom had de PvdA in 1977 het indrukwekkende aantal zetels van 53 binnengehaald. De kiezers hadden ook de tijdgeest niet door. En dat zou dan toch ook gelden voor de velen die van de VVD al jaren inmiddels de grootste partij van Nederland maken. Ingehaald door de o zo eenvoudige BBB van Van der Plas die met haar ene zeteltje dagelijks op het kijkkastje verschijnt om heel gewoon te zijn.

De tijdgeest wil een boerin uit Deventer, toch een van de oudste STEDEN van de Lage Landen. De tijdgeest wil varkensvlees dat uit schattige in de modder wroetende biggen wordt gewonnen, zoals Van der Plas ons duidelijk maakt vanaf haar boerderij hartje Deventer.

Zo hebben we ook de onoverbrugbare tegenstelling tussen stad en platteland – die hoort bij de reclame voor de BBB, dunkt mij, want ze kennen op het platteland vooral de balkenbrij in plaats van dat spul met die Italiaanse naam die mij nu even ontschoten is. Carpaccio, dank u, zoekmachine, ik weet nog steeds niet wat het is, maar ik ben dan ook Amsterdammer, en nog vegetariër ook want het zal wel iets met dood dier zijn. Hier kennen we alleen het pikketanussie, weet u.

Geesten, ze zijn ongekend populair in een land dat toch grondig geseculariseerd heet te zijn. Dan moet ik denken aan een bewerkt citaat van Chesterton (wist u trouwens dat die ook de eretitel christen-anarchist draagt?): als mensen ophouden te geloven houden ze niet op met geloven, ze geloven alles wat op hun pad komt. Platte aarde, genetisch gemanipuleerde wolven, de maanlandingen waren nep, er is een grote tegenstelling tussen stad en platteland in het meest verstedelijkte land van Europa waar niettemin veel ruimte beschikbaar is voor agrarische doeleinden. En Rutte heeft zijn tijd gehad, zegt de tijdgeest, al zullen we zien dat de VVD zonder hem bij verkiezingen in elkaar stort.

Wat dat betreft vond ik het wel een mooie dat Rutte zelf zei dat zijn besluit als een flits tot hem kwam op zondagochtend, dus nu een week geleden – was het bij de koffie na de kerkdienst? Een epifaan moment, Saulus in Damascus voor de kenners. Het rare is dat ik nog geneigd ben hem te geloven ook, wat knap is voor iemand die er bepaald om bekend staat dat waarheden zijn wat hij er van maakt of er zich (niet) van herinnert. Een raar mannetje. Maar als het er echt op neerkomt dat Caroline Pigbusiness van der Plas premier van Nederland wordt zullen we zijn ingeving nog diep gaan betreuren.

Kan de mogelijke combinatie PvdA/GL niet een vertegenwoordiger van de Tijdgeest uit de hoed toveren?

