Messteker Annecy voorgeleid

De man die afgelopen donderdag vier kinderen en twee volwassenen neerstak in het Franse Annecy is vandaag voorgeleid. Hij wordt beschuldigd van meervoudige poging tot moord.

Tijdens het verhoor door de politie deed de man er het zwijgen toe, een houding waarin hij voor de onderzoeksrechter volhardde. Volgens het OM is er geen aanleiding te denken dat de man handelde uit terroristische motieven.

Abdelmessih H. is een Syrische christen die in 2011 deserteerde uit het Syrische leger en naar Turkije vluchtte. Daar ontmoette hij zijn toekomstige vrouw, die het Syrië van Assad ook ontvlucht was. In 2013 reisde het stel naar Zweden, waar hen asiel verleend werd. H. kreeg een verblijfsvergunning, maar zijn aanvraag voor Zweeds staatsburgerschap werd een aantal keren afgewezen, mogelijk omdat hij een boete kreeg wegens uitkeringsfraude. De aanvraag van zijn vrouw werd wél gehonoreerd.

H. besloot daarop naar Frankrijk te reizen om het in dat land te proberen, maar kreeg op 4 juni te horen dat zijn asielaanvraag was afgewezen. Op zich geen onlogisch besluit omdat hem al asiel was verleend in Zweden. Volgens het OM is er geen verband tussen de afwijzing van de asielaanvraag en de aanslag. FWIW, uiteraard.

H. liet zijn echtgenote en een kind van drie jaar oud achter in Zweden. Het stel is inmiddels gescheiden, naar het schijnt ook omdat zijn vrouw er niks voor voelde Zweden te verlaten. Geen idee hoe het werkt in het hoofd van iemand als H., maar het ligt natuurlijk nogal voor de hand te denken dat er verband is tussen het achterlaten van zijn dochtertje en zijn poging een aantal kinderen te vermoorden.

Op video’s is te zien dat H. tijdens de steekpartij tot twee keer toe “In de naam van Jezus Christus!” roept, wat er op lijkt te wijzen dat hij ernstige psychische problemen had. Volgens zijn moeder was hij depressief en wilde hij het huis niet uit.

Voor het leven van twee kinderen en een volwassene werd in eerste instantie gevreesd, maar inmiddels is hun toestand gelukkig stabiel. Vermoedelijk redden ze het wel.

Oh, dan was er natuurlijk Geert Wilders die meteen wist dat het wel een moslim MOEST zijn.

Uitgelichte afbeelding: stadscentrum Annecy – By Wheatley Hill – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=84753144