Mensen alwéér naar de maan?

Hier even simpel in 5 punten waarom geen bemande ruimtevaart. De NASA meldt vandaag alweer naar de maan te willen. Zucht…

Het is namelijk de ‘internationale dag van de menselijke ruimtevaart‘. Vooral in Rusland is Poetin – daar heb je ‘m weer – er ook maar weer druk mee. De Sovjet-Unie bracht de eerste mens in de ruimte, Joeri Gagarin, en inderdaad op 12 april 1961. P kan wel wat afleiding gebruiken – zie punt 2.

1. Kosten.

De NASA geeft dit jaar $ 24,04 miljard uit. Er werken ruim 17.000 mensen. De grootste problemen van de VS zijn racisme, armoede en liberalisme, en verzekering tegen ziektekosten. Racisme is wellicht het meest actief met een oplossing, maar binnen tien jaar zie ik die niet verschijnen. Er is geen partij die ook maar in de verte lijkt op BIJ1 in het Amerikaanse congres, bijvoorbeeld.

2. Ruimtevaart is vaak volksverlakkerij

Veel regeringen gebruiken ruimtevaart als afleiding en volksverlakkerij. De kosten wegen nooit op tegen de opbrengsten – als die al meetbaar zijn, zoals een bezoek van drie Amerikanen aan de maan in 1969.

3. “One small step for a man, one giant leap for mankind.”

Dat zei Neil Armstrong, eerste mens op de maan, op 20 juli 1969, vanaf de planeet. Hij vergat “In the wrong direction“.

4. Ruimtevaart maakt sociaal blind

De Vietnam-oorlog liep nog, evenals de Koude Oorlog. In 1968 ondertekenden 18 landen het non-proliferatieverdrag tegen kernwapens. Het jaar erop trad Richard Nixon als president van de VS aan. De rellen in Noord-Ierland groeiden opeens – rassenrellen in Curaçao ook. Het afgescheiden Biafra vocht tegen Nigeria. In augustus verscheen het Woodstock-popfestival. In Groot-Brittannië begon de eerste grote staking van mijnwerkers tegen lage lonen en sluitingen.

5. Ruimtevaart is oneco

Geen match. RV is compleet oneco (nieuw woord!). Greenpeace in 2021: ‘Klimaat betaalt prijs voor egotrips naar de ruimte.’ Dat sloeg op laatbloeiende en lastige pubers Jeff Bezos, Richard Branson en Elon Musk. Voor hen is eco een vervelende voetnoot, een steentje in de schoen, een spelbrekertje. Laat ons toch lekker vliegen met onze ruimtetoeristen…! Wat geeft dat nou?

Dombo’s…

– Uitgelichte afbeelding: Door NASA/GSFC/Arizona State University – http://wms.lroc.asu.edu/lroc_browse/view/WAC_GL180 (see also http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA14021), Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14842928