Mens deed al twee keer meer vogels uitsterven dan gedacht

De mens heeft zo’n 1400 vogelsoorten uitgeroeid – of twee keer zoveel als tot nog toe werd aangenomen, stelt nieuw Brits onderzoek. Dat heeft grote gevolgen voor veel andere soorten.

De ondergang van vogelsoorten wordt al sinds de 16e eeuw gedocumenteerd, met de dodo als bekendste voorbeeld. Wereldwijd werd geschat dat er zo’n 640 vogelsoorten zijn verdwenen.

Maar daarvoor werd uitgegaan van geschreven bronnen, skeletten en fossielen, en dat is lastig in het geval van vogels, omdat hun lichtgewicht botten snel verloren gaan.

Een Britse studie in Nature stelt nu dat in totaal wel 1430 soorten – bijna 12 procent van alle soorten – uitgestorven zijn sinds het Laat-Pleistoceen, zo’n 130.000 jaar geleden. De overgrote meerderheid daarvan is uitgestorven als gevolg van menselijke activiteit.

– Lees verder bij de bron, IPS