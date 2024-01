Melanie ruste in de vrede die er bij haar en ons leven niet is

De tegenstrijdigheden rond Melanie Safka. Ze zong dat ze geen dieren at, maar twee jaar later schreef ze in een vestiging met zo’n goudkleurige M-boog gezeten aan “the full monty” Brand new key. Dat schrijven was binnen een kwartier gepiept, en het ging echt over rolschaatsen. Niets freudiaans aan, net zo min als bij die kleine rode haan van laatst.



Brand new key

Mijn andere keuze is al langsgeweest, dat scheelt weer: Look what they’ve done to my song

Pyts eerste keuze:



Birthday of the sun, live at Woodstock

Een keuze van Suffrajet (“de” keuze is moeilijk):



Stop! I don’t want to hear it anymore

De keuze van Gabriëlle:



Beautiful people

Politiek beschreef de zangeres zich als libertarian, in Europa is dat een synoniem van “anarchist” maar in de VS houdt men vol dat anarchisme geen socialisme inhoudt. Enfin, ze was voor de vrede…

@dadaland’s eerste en Pyts tweede keuze:



Lay down. Met de Edwin Hawkins Singers

De stoorzender die op RNI, waar het zo vaak gedraaid werd, was gezet hoort voor mijn geestesoor bijna bij dit lied. Het is naar aanleiding van het opsteken van kaarsjes op Woodstock geschreven.

Rust in vrede, Melanie.

– Uitgelichte afbeelding: By William Morris Agency (management) – eBay itemphoto frontphoto back, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=111459753