Meer natuur: voor meer waterveiligheid en een mooier Nederland

‘Wolkbreuk in Friesland zet straten blank’ en ‘Wateroverlast in Limburg, campings ontruimd’, maar ook ‘Langste files van het jaar door hevige regenval’. Zomaar een paar krantenkoppen van de afgelopen week. Op sommige plekken in ons land viel door regen en onweersbuien tot wel 70 millimeter water in een kort tijdsbestek. Is dit het ‘nieuwe normaal’?

Volgens het KNMI zullen extremen zoals in de afgelopen week toenemen door klimaatverandering. Door opwarming, ook in Nederland, kan de lucht meer waterdamp bevatten. Hoe meer vocht er in de lucht zit, des te heftiger en extremer buien zullen zijn. In de toekomst zullen buien zwaarder zijn, met meer regen in een bui. En ook intenser, met meer regen in een korte tijd. Het is dan ook niet voor niets dat de nieuwste klimaatscenario’s voor Nederland in 2023 als volgt werden aangekondigd: ‘Nederland moet zich voorbereiden op zwaardere weersextremen’.

– Uitgelichte afbeelding: Waal buiten oevers, foto AJvdK