Meer boomsoorten maken bossen sterker

Bossen met veel diversiteit in soorten blijken het best bestand tegen stormen en ander extreem weer. Dat toont Frans onderzoek in Europese wouden aan.

Het zijn wetenschappers van het Franse nationale onderzoeksinstituut voor landbouw, voedsel en milieu (INRAE) die aangetoond hebben dat de meest stormvaste Europese bossen een grote verscheidenheid aan boomsoorten herbergen. Bossen waarin ook bomen voorkomen die langzaam groeien en soorten met een hoge houtdichtheid, zoals eiken, houden het beste stand tegen zwaar weer. De onderzoekers ontdekten zelfs dat het positieve effect van bomendiversiteit op de stormbestendigheid van het bos sterker was onder extreme klimaatomstandigheden. – Lees verder bij de bron, IPS

– Uitgelichte afbeelding: Door böhringer friedrich – Eigen werk, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8344751