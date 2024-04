Max Werner (Kayak) overleden

Kayak was/is met Focus en Earth and Fire een van de belangrijkste progrock bands van Nederland. Alle drie de bands bevatten geschoolde muzikanten, en dat kon je horen, zeker ook aan de composities en arrangementen van Kayak.

Max Werner was van huis uit drummer, maar fungeerde in de eerste jaren van Kayak als zanger. Na een aantal jaar en een ingrijpende re-organisatie van de band stond hij er echter op te gaan drummen.

Je kunt echter wel horen waarom hij als zanger gewild was, hij zong de regelmatig bepaald niet eenvoudige melodieën van Kayak uiterst trefzeker.

Zoals bijvoorbeeld in Starlight Dancer:

Maar ook al in deze heel vroege live opname uit 1973 van See See The Sun:

En hier:

Hier zien we Werner dan in de tweede incarnatie van Kayak, met Edward Reekers op zang en hijzelf dan eindelijk op zijn geliefde drums.

Later heeft hij nog vier solo-albums gemaakt, waarvan Rain In May een hit was:

Het geluid van dit nummer deed me nogal aan dat van Phil Collins denken met die grote drums en hun gated reverb, die toen net met In The Air Tonight zijn solocarrière had gestart die later megaproporties aan zou nemen. En dan was het ook nog gecombineerd met het soort electronische drumgeluid dat Phil Collins op In The Air Tonight gebruikte. De compositie zelf is echter geheel anders. De melodie doet klassieker en Europeser aan, waar Collins veel meer bluesachtige wendingen in zijn zang heeft. Kayak zelf gebruikte ook veel heel klassiek aandoende arrangementen en composities, meer dan Focus of Earth and Fire.

Net als Collins was Max Werner zowel zanger als drummer. Ook Collins voelde aanvankelijk enige weerstand bij het op de voorgrond moeten treden als zanger, maar deed dat uiteindelijk met volle overtuiging, ook al is hij altijd blijven drummen toen dat fysiek nog mogelijk voor hem was. Maar als zanger was Max Werner misschien toch wel bijzonderder dan als drummer (terwijl ik bij Phil Collins eerder het omgekeerde het geval vind) ook al voelde hij dat zelf niet zo.

(Foto: Max Werner geheel links. Door AVRO – 74666-29.png Beeld en Geluidwiki – Gallery: Toppop, CC BY-SA 3.0 nl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8920018)