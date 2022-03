Massa-ontslag P&O: Schip in beslag genomen

(Eeder verschenen op GlobalInfo door Kees Stad)

Na het overval-ontslag van bijna 800 personeelsleden door rederij P&O worden de kaarten opnieuw geschud. Een schip is in beslag genomen door autoriteiten omdat de nieuwe crew niet veilig kan varen. Het bedrijf heeft de ontslagvergoeding aangkondigd en de overval zorgt voor nieuwe vormen van vakbondsstrijd

Scheepvaartbedrijf P&O heeft bekend gemaakt welk bedrag er uitgetrokken wordt om de ontslagen personeelsleden te compenseren. Deze moeten nu besluiten of ze daarmee akkoord gaan. Het bedrijf heeft ook erkend dat het ontslag, zonder overleg met vakbonden, wellicht niet volgens de regels is. De Britse regering wordt nu door vakbonden opgeroepen om op te treden tegen het scheepvaartbedrijf.

P&O, het grootste veerbootbedrijf van Engeland, dat in handen is van DP World uit Dubai (Verenigde Arabische Emiraten) maakte bekend 36,5 miljoen pond te hebben uitgetrokken voor ontslagvergoedingen. De sleutel is daarbij twee-en-een halve week salaris voor elk jaar dat een personeelslid in dienst van P&O heeft gewerkt. In sommige gevallen, als mensen lang in dienst waren, kan de ontslagvergoeding meer dan 100.000 pond bedragen. Ontslagen personeelseden die het bod accepteren, worden geacht vervolgens een belofte te ondertekenen dat ze er verder niets meer over mogen verklaren.

P&O heeft verklaard dat de maatregel nodig was omdat de verliezen van het bedrijf groot zijn, en goedkopere arbeidskontrakten daar wat aan zouden doen.

In een geval waarbij de gehele bemanning is vervangen door nieuwe goedkopere matrozen, heeft de Britse overheid het schip (de European Causeway in de haven van Larne in Noord-Ierland) in beslag laten nemen omdat het schip met de nieuwe bemanning niet veilig zou kunnen varen. Er zijn inspecties aangekondigd voor alle andere schepen. “Ondertussen lijkt er ook onder de nieuwe bemanningsleden van de veerboten onvrede te bestaan. De internationale vakbond voor de zeevaart Nautilus meldde onlangs dat veel van deze ingehuurde arbeidskrachten alweer zijn opgestapt.” (Bron: nu.nl)

De internationale bond van zeevarende Nautilus heeft bekend gemaakt dat veel van de nieuwe personeelsleden inmiddels alweer besloten hebben de schepen te verlaten. “De vakbond heeft vernomen dat er op één schip nog slechts één vervangende ingenieur over is. De andere vijf hebben het schip allemaal verlaten nadat zij ontdekten dat zij waren ingehuurd om de banen in te nemen van P&O-bemanningsleden die vorige week van het schip waren gegooid.

De Britse regering blijkt trouwens op de hoogte te zijn geweest van het plan voor het massa-ontslag, anders dan de personeelsleden en hun vakbonden.

Op de website van The Guardian schrijft Owen Jones dat er tekenen zijn van nieuwe vormen te zien van ‘vakbondsmilitantisme’. Reguliere vakbonden zijn door de wetgeving gekneveld en kunnen nauwelijk iets doen tegen dergelijke overval-ontslagen. Maar er zijn in veel havens in Engeland solidariteitsacties te zien. Het conservatieve parlementslid Natalie Elphicke werd uitgejouwd toen ze haar snoet liet zien in Hull. Daarna waarschuwde ze voor de gevaren van “militant unionism”, en verklaarde ze dat ze “bullied” and “abused” was. Owen wijst op het voorbeeld van de kleine onafhankelijke vakbond IWBG, met actiemethodes als wilde stakingen, directe actie en het vormen van coalities met andere basisbewegingen. En er zijn meer voorbeelden van activistische bonden die resultaten behalen.

“Ja, vakbonden worden geketend door restrictieve wetten, ze worden gedemoniseerd door politici en de media, en ze worden geconfronteerd met formidabele obstakels bij het organiseren van een steeds meer gefragmenteerde beroepsbevolking. Maar vakbonden zijn de enige levensvatbare tegenstanders van de P&O’s van deze wereld – en dat feit wordt zeker steeds duidelijker. “

Interessant is ook dat de acht schepen van P&O waar de hele bemanning werd ontslagen, geregistreerd stonden in de Bahamas, Bermudas en Cyprus. Personeel bij twee dochters in Frankrijk en Nederland werd niet ontslagen. (Euronews)

De Franse vakbond Force Ouvrière heeft de Franse regering opgeroepen om in actie te komen tegen de ontslagen en heeft verklaard dat “personeel dat het ontslag weigert te accepteren al haar steun zal krijgen”

Ook de grootste vakbond CGT heeft een dergelijke verklaring uitgebracht.

De Britse bond RMT (The National Union of Rail, Maritime and Transport Workers) heeft opgeroepen om aanstaande maandag 28 maart te komen demonstreren voor de kantoren van uitzendbureau Clyde Marine Recruitment in Londen (dat vervangend personeel voor de schepen aanlevert) en dat “they will be targeting P&O’s supply chain and any company complicit in P&O’s scandalous decision to dismiss all UK seafarers.”

