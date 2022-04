Marjorie Taylor Greene: RK Kerk is een instrument van Satan

Volgens het knetterrechtse (en knettergekke) Amerikaanse Congreslid Marjorie Taylor Greene heeft Satan de leiding over de RK Kerk. Het bewijs? Katholieke organisaties bieden steun aan vluchtelingen en immigranten. Vandaar.

Greene deed haar uitspraken tijdens een gesprek met relifascist Michael Voris, de oprichter van Church Militant, een website die – het zal je niet verbazen – populair is onder ultra-orthodoxe katholieken. Om je een idee te geven van het niveau waar we het hier over hebben: in 2020 beschuldigde Church Militant Wilton Gregory, de aartsbisschop van Washington, ervan een homoseksuele marxist te zijn.

Volgens Greene snappen de bisschoppen niks van de Bijbel. Als ze dat wél zouden doen, zouden ze weten dat God een teringhekel heeft aan migranten uit Latijns-Amerika. Met ‘liefde’ en medemenselijkheid heeft de steun aan vluchtelingen in elk geval niks te maken. Échte christenen houden alleen van (witte) Amerikanen, al het andere is het werk van de duivel: “In werkelijkheid is het Satan die de Kerk controleert….De Kerk doet haar werk niet en houdt zich niet aan de leer van Christus en het woord van God, waarin ons verteld wordt hoe we moeten leven….we worden geacht elkaar lief te hebben, maar hun definitie van ‘elkaar liefhebben’ betekent de vernietiging van ónze wetten…het betekent het opleggen van een globalistisch bewind aan het Amerikaanse volk en Amerika dwingen iets te worden wat we niet zouden moeten zijn”.

Marjorie Taylor Greene Says ‘Satan’s Controlling The Church’ from Right Wing Watch on Vimeo.

Greene betitelen als ‘knettergek’ is waarschijnlijk het understatement van het jaar. De afgelopen jaren heeft het Congreslid letterlijk elke gestoorde complottheorie uit de donkerste hoeken van het internet gepromoot, van 9/11 en Qanon tot de claim dat de bosbranden in Californië veroorzaakt worden door ‘Joodse ruimtelasers’. We kid you not.

Bij SNL weten ze wel raad met dit soort gekken:

Het probleem is natuurlijk dat er in de VS miljoenen mensen rondlopen die geloof hechten aan deze waanzin. Een aanzienlijk deel van de bevolking is inmiddels volledig van de werkelijkheid losgezongen, en echt niet alleen in de VS. Het lachen om de ‘wappies’ – in feite levensgevaarlijke extreemrechtse gekken – zal ons op een dag gegarandeerd vergaan.

uitgelichte afbeelding: By United States Congress – https://twitter.com/RepMTG, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=98386260