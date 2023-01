Marjan Minnesma: kijk toch uit, dat je niet gearresteerd wordt!

Een Hollands tafereeltje in Castricum: op donderdagochtend arresteerde een fietsende politieman in burger (eh?) een activist van Extinction-Rebellion. Dat was Lucas Winnips, 47 jaar. Hij had net zijn kind afgeleverd op school en het was dus vlakbij die school.

Hij roept namelijk herhaaldelijk op tot een blokkade van de A12 in de tunnel van Den Haag om 12 uur op zaterdag 28 januari 2023. Komt allen! (O, sorry agent…) Maar dat is opruiing! En nu doet Marjan Minnesma het ook al! Die roept ook op Twitter op om ‘allemaal’ te komen. Dat wordt dus gezellig. Kijk toch uit, Marjan, straks krijg je ook nog een agent achter je aan fietsen…

Gelukkig was Winnips’ advocaat Willem Jebbink bij het verhoor, en die wees op de juridische kant. Het is namelijk volgens Europese regels toelaatbaar om een snelweg te bezetten. Een kind begrijpt natuurlijk al dat een snelweg en auto’s toch ook iets te maken hebben met opwarming van de aarde. Winnips is na het verhoor ‘heengezonden’ oftewel vrijgelaten, ‘maar hij blijft verdachte’ schrijft het OM.

Tot Winnips’ vreugde stond zijn aanhouding in allerlei kranten (‘Man van 47 uit Castricum…‘) en natuurlijk kon geen journalist de smakelijke details zoals kind, school en fiets versmaden. Afgeglopen november waren er zon 150 demonstranten bij de blokkade, en nu hebben zich er al 1.000 aangemeld.

Daarmee wordt de demo zaterdag 28 januari om 12 uur (o, sorry – now I did it again…) een groot succes – of misschien een veldslag. Met heel veel… publiciteit.

We zullen ’t zien. Volgens Winnips hoef je in Den Haag zo’n demo niet aan te melden – en trouwens: je mag vrijwel nergens op een rijweg demonstreren – en daar is het al snelweg, waar voetgangers niet op mogen. De gemeente DH denkt daar alleen wel héél anders over. Zo eist die bijvoorbeeld ook een ordedienst van 10% van de deelnemers… Joh!

Extinction Rebellion houdt de week ervoor demotrainingen voor de blokkade, in o.m. Amsterdam. Den Haag, Amersfoort.