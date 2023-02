Man uit Masafer Yatta sterft twee jaar nadat hij door een schot verlamd was geraakt

De 25-jarige Haroun Rasmi Yousef Abu Aram, een boer uit het dorp Rakeez in Masafer Yatta is vandaag, 14 februari 2023, treurig aan zijn einde gekomen. Twee jaar geleden, op 2 januari 2021 om precies te zijn, wilde hij zijn huis herbouwen dat door het leger was verwoest. Omdat hij er geen vergunning voor had gekregen (de gebruikelijke reden – Palestijnen, zeker in Masafer Yatta, krijgen nooit vergunningen om te bouwen). Hij had er echter niet opgerekend dat het leger ook de herbouw zou frustreren. Terwijl ze bezig waren kwamen de soldaten en omdat Abu Aram een generator gebruikte om stroom op te wekken, wilden ze die in beslag nemen. Abu Aram protesteerde en hield het ding vast, er onstond een worsteling en toen …opeens een schot en Abu Aram viel op de grond.

Hij was in de nek geraakt.Het schot had hem volledig verlamd. Er kwam een verklaring van het leger dat hij geprobeerd had het wapen van een soldaat te pakken en dat het daarbij was afgegaan, maar dat was bullshit. B’tselem zei daar later over dat het leger de media ”in meer dan 50 jaar bezetting heeft getrained om elke verklaring af te drukken waar het mee komt”. De waarheid was te zien op een video-filmpje. Daarop zag je Abou Aram en anderen die de generator vashielden terwijl soldaten probeerden het ding los te trekken. Tot er een schot klonk (dat buiten beeld werd afgevuurd door een vrouwelijke soldaat). Haroun Abu Aram lag daarna twee jaar totaal verlamd in bed. Hij kreeg problemen met de de bloedsomloop in zijn rechter been dat werd geamputeerd, ernstige doorligverwondingen aan zijn rug en dijen en tenslotte ook een infectie in zijn longen. Vandaag gaf hij de geest.

Ook verschenen op Abu’s blog