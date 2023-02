Man die aanslag wilde plegen bij Miss België verkiezing blijkt een extreemrechtse complotgek te zijn + aanvulling

De man die gisteren werd opgepakt omdat hij hoogstwaarschijnlijk op het punt stond een aanslag te plegen bij de Miss België verkiezingen in De Panne, blijkt – verrassing, verrassing – een wappie met extreemrechtse sympathieën te zijn.

De uit Lommel in Belgisch Limburg afkomstige Peter C. werd door de politie opgepakt toen hij al op de parkeerplaats van het Primus Theater in De Panne stond.

C. kampt naar het schijnt al een tijd met ernstige psychische problemen. De afgelopen jaren raakte hij verzeild in complotkringen, wat natuurlijk niet bevordelijk was voor zijn geestelijke stabiliteit. Volgens de Belgische tv werd hij sterk beïnvloed door types als de extreemrechtse complotdenker Robert Jensen, die al jaren vrijwel onbelemmerd hoaxes en complottheorieën kan verspreiden.

Betreft verijdelde aanslag in De Panne. Zo zie je maar weer hoe sujets als “Robert Jensen” mensen op verschrikkelijke gedachten kan brengen! Verontrustend! Wie was Peter C. en wat dreef hem. Hier een portret.😉👇👇👇 pic.twitter.com/ifCQb30FPR — Cis Rits (@cisrits) February 12, 2023



Of Jensen zélf geloof hecht aan de bagger die hij verspreidt, waag ik te betwijfelen. Waarschijnlijk is de door de Nederlandse Alex Jones wannabe verzonnen complotwaanzin vooral bedoeld om labiele types als C. geld afhandig te maken.

Waarom C. een aanslag wilde plegen bij de Miss België verkiezingen is vooralsnog een raadsel. Volgens het geruchtencircuit zou hij tijdens de eerste verhoren een aantal bizarre verklaringen hebben afgelegd waaraan niemand een touw vast kan knopen.

C. was ervan overtuigd dat zijn eigen auto vol afluisterapparatuur zat en had daarom in Duitsland een auto gehuurd. De politie wist zijn lokatie nog net op tijd te peilen via het gsm-signaal van die auto:

C. had daarvoor niet zijn eigen wagen genomen, maar had een Tesla gehuurd bij een Duitse maatschappij. De politiediensten konden de man lokaliseren via zijn gsm-signaal. Het bleek een zeer nipte operatie te worden, want hij was in de buurt van de parking van Plopsaland gesignaleerd. Een politieagent spotte het voertuig, waarin Peter C. en een Nederlandse vrouw zaten. Ze droegen geen galakledij, C. had een muts op en een geladen Glock-pistool bij zich. In de wagen lagen nog vijf volle laders en een jachtgeweer klaar. En C. had ook twee tickets voor de verkiezing van Miss Belgïe op zak.

In de auto bevond zich ook een Nederlandse vrouw. Haar rol is onduidelijk. Ze zegt zich van geen kwaad bewust te zijn geweest en alleen meegegaan te zijn om de show te zien. Blijkbaar riepen de aanwezigheid van een Glock, een jachtgeweer en vijf volle laders geen vragen op. Beiden worden verdacht van poging tot terroristische moord.

Update: C. had de aanslag aangekondigd in een mail, waarin hij letterlijk schreef: “Ik wil een bloedbad aanrichten”.

Uitgelichte afbeelding: rellende Duitse collega’s van Peter C. – Von Leonhard Lenz – Eigenes Werk, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=96285859