Maar wat is een billabong nu eigenlijk? Alternatieve 1031-1060

1031. Rocco Granata – Manuela

1032. Bert Kaempfert Orch. – A swingin’ safari



1033. El Último de la Fila – Aviones plateados

1034. Stewart Hamm – Black ice



1035. De Likt – Finidi George

1036. Hans Boskamp – Stroei Voei



1037. Urban Heroes – Habadaba riwikidi

1038. Fernando Lameirinhas – M’n Rosa



1039. Bob Fosko – FLUITEN

1040. Jimmie Rodgers – English country garden



1041. Inti-Illimani – El pueblo unido jamás sera vencido

1042. Cat Stevens – Banapple gas



1043. Cat Stevens – Wild world

1044. Mercedes Sosa – Gracias a la vida



1045. Helge Schneider – Katzeklo

1046. June Tabor – The band played Waltzing Matilda



1047. Pino D’Angiò – Ma quale idea

1048. Jovanotti – Libera l’anima



1049. Sugar Hill Gang – Rapper’s delight

1050. Nusrat Fateh Ali Khan – Je tu rab noon manona



1051. Dawes – A little bit of everything

1052. Desert Rose Band – Once more



1053. Carlos Gardel – Cambalache

1054. Desert Rose Band – Ashes of love



1055. Ween – Captain Fantasy

1056. Frank Ifield – Waltzing Matilda



1057. Yellow Balloon – Yellow balloon

1058. Shadows – Tomorrow’s cancelled

Het was uitdrukkelijk de bedoeling van de Alternatieve Top 2000 om tegenover de jaarlijkse tinnef van de Eagles en Queen iets anders te stellen. Maar de Engelse groep The Eagles met Desperadoes uit 1964 wilde ik mij niet laten ontgaan. Ze haalden 1059.



Hoed u voor namaak.

En op 1060. Spotnicks – Orange blossom special

– Uitgelichte afbeelding: By Private collection, Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=32194906