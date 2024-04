Maak kennis met senator Tom Cotton

Pro-Palestijnse betogers hebben gisteren diverse snelwegen geblokkeerd in de VS, want Gaza, zielige jihadisten en Israëlische capitulatie nu wapenstilstand nu. Nul sympathie voor deze mafketels, maar ook mafketels hebben het recht te demonstreren. Als ze daarbij de wet overtreden is het de politie die in moet grijpen. Daar worden agenten voor betaald en zijn ze voor opgeleid. Gezond verstand zou je denken, maar niet volgens de Republikeinse senator Tom Cotton:

Cotton zorgde al eerder voor opschudding toen hij tijdens de rellen na de moord op George Floyd voorstelde het leger in te laten grijpen.

Uitgelichte afbeelding: By Michael Vadon – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46751605