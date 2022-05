Maak kapot wat jou kapot maakt

9 mei 2022, de 46e verjaardag van de dood van Ulrike Meinhof. Woord en klank aan Ton, Steine, Scherben.

Radios laufen

Platten laufen

Filme laufen

TV’s laufen

Autos kaufen

Häuser kaufen

Möbel kaufen

Eisen kaufen

Wofür?

Macht kaputt

Was euch kaputt macht

Macht kaputt

Was euch kaputt macht

Züge rollen

Dollars rollen

Maschinen laufen

Menschen schuften

Fabriken bauen

Maschinen bauen

Motoren bauen

Kanonen bauen

Für wen?

Macht kaputt

Was euch kaputt macht

Macht kaputt

Was euch kaputt macht

Bomber fliegen

Panzer rollen

Polizisten schlagen

Soldaten fallen

Die Chefs schützen

Die Aktien schützen

Das Recht schützen

Den Staat schützen

Vor uns

Macht kaputt

Was euch kaputt macht

Macht kaputt

Was euch kaputt macht

– Uitgelichte afbeelding: Von unbestimmtes Mitglied der Familie Meinhof – Privates Foto, aus der Sammlung Bettina Röhls, der Tochter Ulrike Meinhofs, Copyrighted free use, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=502482