Lullig rot en stiekem land

Twee Nederlandstalige desiderata van de Alternatieve top 2000. Jaap Fischer werd genoeg voorgedragen en was ook aanwezig op Spotify, maar Joop Visser niet. Heb mijn eisen dus te hoog gesteld.

Deze lofzang op Nederland uit 1967 heb ik niet willen voordragen. De filmbeelden zijn uit 1966 (grotendeels), valt het u ook op dat die Provo’s bijna allemaal jasje/dasje droegen? De grote kleding- en haarverwildering dateert van de jaren zeventig. Ik heb het uit de allerbeste bron, mijzelf ook.



Jan Cremer

Armand had het ook op zijn repertoire, dat nare Cremeriaanse couplet blijft gehandhaafd. Het was olala in 1967, in deze eeuw trekt het fronsen.



(Ik weet ook niet zeker of Armand het op de plaat heeft gezet).

