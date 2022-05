Loslopende honden een gevaar voor wilde dieren

Bos- en natuurbeheerders, groene BOA’s en landgoedeigenaren worden vaak wanhopig van het hardnekkige gedrag van menig hondeneigenaar. Intimidatie, vernielde borden en ‘mijn hond doet dat niet’. Het is steeds drukker in de natuur en er blijft steeds minder ruimte over voor wilde dieren. Daarom een vriendelijk verzoek aan alle hondeneigenaren: doe uw hond aan de lijn. Juist nu. In het broedseizoen.

In het broedseizoen zijn nestelende, broedende en barende dieren, en later hun jongen, extra kwetsbaar. Loslopende honden kunnen de rust van dieren flink verstoren. Ze kunnen jonge dieren aanvallen of de ouders verjagen, met een verdrietig einde tot gevolg. Ook het aanraken van een jong reekalfje of haasje heeft vervelende gevolgen: de moeder kan het jong verstoten.

In de Nederlandse bossen en natuurgebieden moeten honden over het algemeen het hele jaar door aangelijnd zijn (Art. 461 Wetboek van Strafrecht). Je betreedt eigendom waar de regels van de terreineigenaar van toepassing zijn. Alleen in aangewezen losloopgebieden mogen honden zonder riem. Toch zien we tal van voorbeelden van opgejaagd en aangevallen wild door loslopende honden. Van doodgebeten reeën tot verjaagde, broedende weidevogels.

– Lees verder bij de bron Nature Today