Lopende zaken

Ploert?

Schelden voor gevorderden – term lang niet gehoord. Maar columnist Jan Kuitenbrouwer van HP/dT gebruikt hem én vindt Henk Kamp de beste nieuwe premier.

‘Hij is precies wat deze coalitie nodig heeft: een ploert. Iemand die zo gewetenloos, zo opportunistisch en zo onbetrouwbaar is, dat niets hem nog kan beschadigen.’

Ik was er zelf nog niet opgekomen, maar okee dan, als je aandringt, Jan.

Extreemrechts

Niet alleen is Bosma een bloeddorstige vampier, maar ook dom. Hij had kennelijk niet door dat de term ‘extreemrechts’ voor zijn partij al lang vrijwel dagelijks en in officiële vergaderingen en stukken gebruikt wordt in het… Europees Parlement! Vooral door de liberale fractie in het EP, Renew Europe. Diens voorzitter, Valérie Hayer, wil dat de fractie het lid VVD eruit gooit wegens samenwerking met de PVV – die Valérie en haar fractieleden, zoals D66-er Gerben-Jan Gerbrandy, hardop, officieel en herhaaldelijk ‘extreemrechts’ noemen. Opgelost!

Anjerdag…

komt er weer aan: 29 juni is de verjaardag van PB en dus veteranendag. De 20ste! Jawel!

Maar eens een oproep sturen aan ontvangers van de zilveren anjer – Bernhards symbool – van het ‘Cultuurfonds’ zoals miljonairs Janine en Joop van den Ende en miljonairin Els Blokker (van de winkels), miljonair Harry Nefkens, miljonairin gravin Isabelle van Aldenburg Bentinck (p/a kasteel Middachten), miljonair en overleden TEFAF-oprichter Clemens van der Ven en zijn gade om hun bloempje terug te sturen, onder dankzegging. Want Bernhard was een… nazi. Een liegende en bedriegende nazi bovendien.

Genocide: update

Voor wie even niet heeft opgelet: er zijn genociden bezig tegen

– de Palestijnen

– de Oeigoeren

– de Rohingya

– de Oekraïners.

Voorbije genociden: op oorspronkelijke volkeren in de VS en Canada (19de eeuw), Joden (19de en 20ste eeuwen), Armeniërs, Oekraïeners tijdens de Holodomor, Biafra, Hutu’s en Tutsi’s, Rwanda, Koerden door Iraqi’s, Bosnische moslims, Darfur…

Kapitalist van de maand

David L. Calhoun, aanstaande ex-topman van Boeing. Hij kreeg de laatste drie jaren bonus na toegift – ongetwijfeld vanwege zijn uitstekende prestaties. De aandeelhouders keurden een schenkinkje van $ 33 miljoen aan hem goed, als afscheidscadeautje. En ja hoor: het Singapore-Airlines-ongeluk van gisteren was met een Boeing 777-300ER. De KLM heeft er wel 100 – echt waar: 100.

Proost, Davidjoo!

– Uitgelichte afbeelding: Door Friesburg – Eigen werk, CC BY-SA 3.0 nl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28618436