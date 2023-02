Linkse kandidate nieuwe leider Italiaanse sociaal-democraten

Elly Schlein is tot ieders verrassing gekozen als leider van de Democratische Partij (Partito Democratico), de grootste linkse partij van Italië. Alle peilingen leken er op te wijzen dat Schlein het af zou leggen tegen Stefano Bonaccini, maar de peilers bleken er dus (weer eens) grandioos naast te zitten.

Voor authentiek links is de verkiezing van Schlein goed nieuws. Ze was een rijzende ster binnen de PD, maar verliet de partij in 2015 nadat de toenmalige partijleider en premier Matteo Renzi de ontslagbescherming afbrak en het eenvoudiger maakte flexibele arbeidscontracten af te sluiten.

Ze sloot zich aan bij Possibile, een kleine linkse partij opgericht door Giuseppe Civati, die eerder al uit frustratie over Renzi’s koers was afgehaakt bij de PD.

In 2020 stelde Schlein zich kandidaat voor het regionale parlement van Emilia-Romagna, als onderdeel van de linkse electorale alliantie Emilia-Romagna coraggiosa ecologista e progressista (“Voor een dapper, ecologisch en progressief Emilia-Romagna”). Mede dankzij haar inzet en optreden wist de linkse coalitie te voorkomen dat de regio in handen viel van extreemrechts. Schlein kreeg meer dan 22.000 voorkeurstemmen, een regionaal record.

Na Renzi’s vertrek keerde Schlein terug naar de PD, waarvoor ze sinds september 2022 in het Italiaanse parlement zit.

Bonaccini – met wie Schlein overigens een prima persoonlijk relatie heeft – heeft zijn nederlaag inmiddels toegegeven en de partij opgeroepen zich achter haar te scharen.

Inmiddels wordt her en der alweer geroepen dat Schlein een ‘gevaarlijke radicaal’ is, maar dat is echt onzin. Ze bevindt zich op de linkervleugel van de sociaal-democratie, daar waar men van mening is dat álle mensen recht hebben op goede gezondheidszorg, een betaalbare woning en een fatsoenlijk loon. Bernie Sanders en AOC, uitdrukkelijk niet Lenin en Trotsky.

Tot nu toe heeft links in Italië geen vuist kunnen maken tegen de extreemrechtse coalitie van Melloni, Salvini en Berlusconi. Schlein beschikt over het charisma en de intelligentie om daar verandering in te brengen. Nu maar hopen dat haar niet hetzelfde lot te wachten staat als Jeremy Corbyn.

