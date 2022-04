Links populisme à La France Insoumise

La France Insoumise betekent ruwweg Niet Onderworpen Frankrijk. Deze naam voor een partij is veelzeggend. Die zou passend zijn voor een rechtse ‘Blut und Boden’-beweging. Dat is La France Insoumise weliswaar niet maar linkse pretenties dienen er vooral als camouflage voor ordinair populisme. De partij zou het niet waard zijn om aandacht aan te besteden, ware het niet dat haar leider Jean-Luc Mélenchon de best geklasseerde kandidaat op links is voor de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen op 10 april. Zo is de trieste staat van links in een land dat lange tijd intellectueel een voorhoederol vervulde.

Als populisme de beste optie voor links is, dan mag je dienaangaande iedere intellectuele aanspraak laten varen. Het populisme van Mélenchon is overigens sinds lang een kenmerk van hem. In 2005 was hij een van de leiders van het ‘nee’ tegen het ontwerp voor een Europese Grondwet. Pro dat ‘nee’ valt het nodige te zeggen omdat de tekst, die later grotendeels is overgenomen in het Verdrag van Lissabon, Europese integratie doet stagneren. Mélenchon was echter niet vanwege die stagnatie tegen maar omdat hij niet wilde dat Frankrijk deel zou uitmaken van een supranationale EU-staat. Wat dus later tot uitdrukking kwam in La France Insoumise, die nog steeds pretenties heeft ten aanzien van Frankrijk als grootmacht. Zo uit zich dat in haar opstelling ten opzichte van de Force de Frappe, het Franse kernwapen. Mélenchon wierp zich op als verdediger van de Franse wapenindustrie en ziet in het bezit van het atoomwapen een element voor ’s lands soevereiniteit.

Zelfs als je intellectueel niet bij machte bent om te beargumenteren dat Frankrijks status als grootmacht een gepasseerd station is – idem dito trouwens voor het Verenigd Koninkrijk – dan zou je dat uit ondervinding kunnen concluderen. Na WO-II heeft Frankrijk tweemaal geprobeerd een links alternatief te bieden via de regeringen van François Mitterrand en François Hollande. Beiden faalden. Lag dat aan de politici of aan de evolutie van de politiek-economische wereld? Oké, ’tweemaal’ voldoet nog niet aan een aan Abert Einstein toegeschreven uitspraak: “Waanzin is steeds opnieuw hetzelfde doen, en dan verschillende uitkomsten verwachten.” Doch bijvoorbeeld Karl Marx zou direct het politiek-economische (historische) ontwikkelingsstadium onderzoeken en concluderen dat globalisering een zodanige graad heeft bereikt dat Frankrijk onvermijdelijk zal falen als het in zijn uppie aan een links avontuur begint. Maar deze simpele conclusie vindt bij geen van de Franse linkse partijen veel weerklank; links profileert zich als conservatief bolwerk met andere woorden.

Zal links erin slagen zijn conservatisme te laten varen en serieus internationale solidariteit te ontwikkelen? Vooralsnog niet en zeker niet in Frankrijk. Maar als Karl Marx via verenigde proletariërs aller landen of Victor Hugo via een Verenigde Staten van Europa meer dan anderhalve eeuw geleden al konden voorzien welke kant op we zouden evolueren, dan is links conservatief populisme beter een snel te vergeten contraproductieve dwaling. Tot slot volgt Victor Hugo’s prachtige verwoording: