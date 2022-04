Lied voor Puig Antich

Twee artiesten die vergeefs te zoeken waren op Spotify, de bron van de Alternatieve Top 2000. Allereerst Jacmelina, het lieve liefdeslied Te causissi is ook op YT onvindbaar.

In de herhaling, meen ik, maar dat geeft niet, haar Cançon per Puig Antich, de anarchist die, om te laten zien wie de baas was in Spanje, aan de wurgpaal werd gezet in 1974.

Voorafgegaan door Cavalets de fusta, Houten paardjes.

Terwijl de Alternatieve Top 2000 werd samengesteld verscheen Rosina de Pèira met een verkorte versie van het liefste volkslied ter wereld, Se canta, dat van Occitanië. Zoals het hoort in het land van de minnezangers een liefdeslied. Nou vooruit, laat ik het ook in de herhaling doen. In de AT staat een wel te vinden versie vanuit Val d’Aran in Spanje, het enige landje waar het Occitaans een officiële status heeft.

Hier Rosina in duet met haar dochter Martina, Quand lo rossinhòl… (Wanneer de nachtegaal…), een troubadourslied.