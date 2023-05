Leider extreemrechtse militie Oath Keepers krijgt 18 jaar cel voor bestorming Capitool

Stewart Rhodes, de leider van de extreemrechtse Oath Keepers-militie, is donderdag veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf wegens opruiing (formeel wegens “seditious conspiracy”: samenzwering tot opruiing). Het is de hoogste gevangenisstraf die tot nu toe is uitgedeeld voor de bestorming van het Capitool.

Rhodes is inmiddels 58, dus waarschijnlijk zal hij de hem nog resterende jaren grotendeels achter de tralies door moeten brengen.

Volgens de rechter vormt Rhodes “een voortdurende bedreiging en gevaar voor dit land, voor de Republiek en voor de structuur van onze democratie”. Tijdens de zitting drong het OM erop aan Rhodes de maximale straf van 25 jaar te geven, maar helaas ging de rechter daar niet in mee. Volgens het OM is Rhodes al tenminste 10 jaar bezig systematisch de democratie in de VS te ondermijnen. Een veroordeling tot de maximumstraf zou een voorbeeldwerking kunnen hebben en andere potentiële terroristen ervan kunnen weerhouden in Rhodes’ voetsporen te treden.

Dat Rhodes tot op de dag van vandaag geen berouw heeft van zijn betrokkenheid bij de bestorming van Het Capitool, heeft ongetwijfeld meegespeeld bij de beslissing van de rechter. Onlangs nog gaf Rhodes een interview vanuit de gevangenis waarin hij bleef volhouden dat Biden d.m.v. fraude aan de macht is gekomen en pleitte hij voor “regime change”.

Diverse politieagenten en stafleden van het Congres legden tijdens het proces een getuigenis af. Velen van hen zijn zwaar getraumatiseerd door de gebeurtenissen. Enkele aanwezige agenten pleegden later zelfmoord omdat ze niet in staat waren de gebeurtenissen te verwerken.

De Oath Keepers werden in 2009 opgericht door Rhodes, een voormalige advocaat. Het jaartal is natuurlijk geen toeval. De verkiezing van Barack Obama in 2008 veroorzaakte een schok in “conservatieve” kringen en leidde tot een snelle radicalisering van een deel van rechts. Een radicalisering die uiteindelijk leidde tot de machtsgreep van Trump en de omvorming van de GOP tot een extreemrechtse partij.

