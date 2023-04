Lagerhuislid Labour uit fractie gezet na oliedomme opmerkingen over racisme

Diane Abbott is uit de Lagerhuisfractie van Labour gezet, nadat ze een brief had gestuurd naar de Observer waarin ze stelde dat Joden, Ieren en ‘Travellers’ (Roma en Sinti) weliswaar te maken kregen met vooroordelen, maar niet hun “hele leven” geconfronteerd werden met racisme.

De opmerking over roodharigen – wier lot blijkbaar vergelijkbaar is met dat van Joden en Roma – is natuurlijk een blunder van een formaat dat je zelfs in de gemeenteraad van Tytsjerkstradiel maar zelden meemaakt.

Abbott werd natuurlijk meteen – en dit keer terecht – gekielhaald op Twitter (“Mijn voorouders hoefden inderdaad niet achter in de bus plaats te nemen. Ze werden afgevoerd naar Dachau”).

Diane Abbott’s letter is inaccurate as it is offensive. ⁦@UKLabour⁩ is totally tight in withdrawing the whip. I’m afraid her response that it was merely a first draft only makes matters worse. It should never have been a first, second or final draft in the first place pic.twitter.com/igEsvM8c4R — Nick Lowles (@lowles_nick) April 23, 2023



Abbott bood haar excuses aan – ze zou per ongeluk de verkeerde brief hebben verstuurd – maar daar trapte niemand in.

De partijtop had weinig keuze en besloot haar uit de fractie te zetten. Volledig terecht, natuurlijk. Ook voormalige bondgenoten lieten Abbott een baksteen vallen. Daaronder ook Jon Lansman, de oprichter van Momentum, een linkse, pro-Corbyn actiegroep binnen Labour:

A disgraceful comment by @HackneyAbbott for which she has rightly been suspended from the Labour Party. Racism is not a competition! pic.twitter.com/SDevWkjZhB — Jon Lansman 🟣 (@jonlansman) April 23, 2023



