Lage belastingen! Zwaardere straffen! Nederland pas echt veilig met de VVD!

Je zou toch zeggen dat de VVD ruim twaalf jaar de tijd heeft gehad te bewijzen dat de club voor “een veiliger Nederland” zorgt. En dat de belastingen niet omhoog moeten. Maar het is net als in Tory-Engeland: links is lastig en heeft overal de schuld aan.

Bij de aftrap van de verkiezingen voor Provinciale Staten in Dordrecht heeft VVD-voorman Mark Rutte opnieuw gewaarschuwd voor de ‘linkse wolk’ van GroenLinks en PvdA. “Hoe kleiner ze worden, hoe beter het is”, zei Rutte. “Je hebt alleen maar last van ze.” De campagne voor de verkiezingen van 15 maart, en daarna de indirecte verkiezingen voor de Eerste Kamer, gaan “echt ergens over” zei Rutte. “Het gaat over de vraag of Nederland linksom gaat of rechtsom”. Hij trok fel van leer tegen enkele standpunten van GroenLinks en PvdA op het gebied van belastingen en veiligheid.

