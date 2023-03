Lachen met Plasterk

Jaja, lachen met die Ronald… ik had hem alweer een hele tijd niet gezien, gelezen of gehoord, en maar goed ook, want hij is nu opeens columnist van… de Te… ja jongen, toe maar, zet even door …le… jaja, hij komt, ..graaf! Oef! Dat is er toch nog uit!

Kun je dieper van je geloof vallen dan hij? In zijn column van gisteren, getiteld ‘Jubelstemming linkse fusie merkwaardig’ schrijft hij bijvoorbeeld over Diederik Samsom: ‘Laat D S en zijn Greenpeace-kompanen lid worden (of blijven) van GL waar ze thuishoren.’

Auw! Dat doet echt pijn, Ronnie! Zoals gooien met zure druiven altijd héél érg pijn doet!

Nog meer dan maar? ‘Het idee dat GL en de PvdA ongeveer dezelfde partijen zijn is niet in de provincies ontstaan, het is een Haags verzinsel.’

Wie van die partijen had dat dan beweerd, beste Ronnie? Ik herinner me dat helemaal niet. Nou vergeet ik wel meer, maar dit is toch wel vrij kernachtig en dat hou ik nog net bij allemaal.

Ook wel grappig dat onze Ron een beetje – sorry Ron! – het contact verliest met de werkelijkheid. Althans het niet meer samenhangend kan opschrijven. Lees dit bijvoorbeeld: ‘PvdA/GL deden of ze hoopten dat de VVD, samen met het CDA, D66 en CU, stemmen zouden verliezen, maar als ze nagedacht hadden, meenden ze dat niet.

Ehh, mag ik je even iets vragen, Ron, of stoor ik? ‘Deden of ze hoopten’? Hoe bedoel u? Dat hoopten ze toch echt, zoals bij elke verkiezing? Ik heb de afgelopen weken niemand – ook hun ergste critici van ON bijvoorbeeld – iets anders horen beweren.

‘Maar als ze nagedacht hadden…’ ehh – tsja, Ron, hier verlies je me even. Ze denken toch de hele tijd na? Jesse was zijn gewone, heldere zelf, en onze Attje groeide zichtbaar per debatminuut in haar rol. Zij en hun partijen hadden zelfs een hele diepe gedachte ontwikkeld: voorzichtig samenwerken, zodat de leden aan elkaar kunnen wennen. Leuk toch? En toch echt bedacht, toch?

En dan nu het uitsmijtertje. Tsja, wereldschokkend is jouw wat bittere kinnesinne nu eenmaal niet, Ronnie. ‘De campagne van de oppositiepartijen PvdA en GL luidde feitelijk: stem op ons, zodat de regering blijft zitten!

Tsja, Ron, het zit zo: feitelijk betekent: volgens de feiten. Die geven jou helaas ongelijk, hoe naar ik dat ook voor je vind want je bent misschien wel een beetje een dolende miesmacher, maar ze hebben feitelijk nergens gezegd of geschreven wat jij daar beweert. Raar hè? Ja, dat vind ik nou ook.

O, is het bezoekuur alweer afgelopen en mag je niet teveel prikkels per dag van je psych? Begrijp ik, Ronnie. begrijp ik helemaal…

Als ik tijd heb kom ik nog wel een keertje… Echt!

– Uitgelichte afbeelding: Door Rijksoverheid.nl – Rijksoverheid.nl, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43512076