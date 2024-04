Laat in Leuven

Jean-Marie Aerts, beeldbepalend gitarist en producer in België, overleden. Ik wist niet dat hij meespeelde met Big Bill, de bluesman van Leuven. Voorwaarts en wordt vervolgd.

Als beetje-Leuvenaar met heimwee kies ik deze.

ene me hesp of ene me kees

van doane me hesp krijgde groten dest

van doane me kees wedde zuu hees

ene me hesp of ene me kees,

paté of fillet Américain

kip me curry of krabsaloot

ik kwam es gewandeld dee de Diestsestroot

ik haa grote nonger en het was toch al zuu loot,

do was niks ne mee oeupe van hie tot on de vootstroot

oep de groete met zag ek nog e ligske branne

het was de snack van Mariejakke van Blanne

ze deede dee ope en ze vroeg wa zal het zijn

