Laat de Fixbrigade in Amsterdam doorgaan

De gemeente Amsterdam gaat acht miljoen euro investeren om energiearmoede te bestrijden. Uit rapporten over energiearmoede blijkt dat een effectieve aanpak baat heeft bij het samenwerken van lokale en sociale partijen in de wijk. Bij energiearmoede komt meer kijken dan het oplossen van het technische probleem van slechte isolatie, dat door het achterlaten van tochtstrips, LED-lampen en radiatorfolie te verhelpen is. Het belangrijkste obstakel is namelijk: Hoe kom je achter de voordeur van de doelgroep?

Het sociale buurtinitiatief FIXbrigade heeft jarenlange expertise ontwikkeld en vertrouwen en feeling met de bewoners in de Amsterdamse wijken opgebouwd. De FIXbrigade zorgt voor lokale werkgelegenheid, ontwikkelt kennis in de buurt en deelt deze kennis met bewoners en buurtplatforms. Zo draagt zij bij aan de sociale cohesie in de wijk. De FIXbrigade is een veelgeprezen leerproject met grote landelijk bekendheid. Zelfs koningin Máxima kwam oktober jl. langs en sprak met leermeesters, leerlingen en bewoners over de succesvolle aanpak. Veel gemeentes kloppen aan bij de FIXbrigade en willen van deze expertise leren.

Wij Bewoners van Amsterdam constateren dat: dat de FIXbrigade die de sociale en technische know-how opgebouwd heeft per 1 januari 2024 moet stoppen.

dat ruim 70 personen plots op straat komen te staan, waarvan een groot deel een stageplek verliest en minder kansen maakt een diploma te halen.

dat de gemeente Amsterdam een commerciële partij uit Utrecht zonder binding met de Amsterdamse bewoners en wijken een betere partner vindt. en verzoeken de gemeente Amsterdam budget beschikbaar te stellen voor het voortbestaan van de FIXbrigade zodat haar opgebouwde kennis en ervaring voor de wijken en hun bewoners behouden blijven. Petitie De afbeelding is aan de petitie ontleend