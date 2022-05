Krimp Schiphol-manifestatie prima verlopen, ondanks argwaan gemeente

Cor Mastwijk is als organisator tevreden, zo zegt hij uitdrukkelijk. ‘Zijn’ grote ‘Krimp Schiphol’-manifestatie van vandaag met dertig organisaties en honderden bezorgde en getroffen burgers is prima verlopen.

Mee deden o.m. Greenpeace, Milieudefensie en ook Xtinction Rebellion. Er waren ook waarnemers van Amnesty, vanwege het geweld van de KMar en de gemeente bij de vorige manifestatie. Kamerleden Suzanne Kröger (GrL) en Lammert van Raan (PvdD) spraken. Nu werd er niemand aangehouden en geen geweld gebruikt.

Naar het voetgangersgebied vóór Schiphol Plaza waren van 11 tot 14 uur ongeveer 300 tot 400 mensen gekomen – inclusief de luchtfietsers. Zij kwamen van onder meer de vliegvelden Rotterdam en Lelystad al rond vijf uur, op weg naar Schiphol. Op alle zes de luchthavens waren overigens manifestaties – ook op Lelystad.

Xtinction Rebellion liet de mysterieuze groep Red Rebels optreden, eerst binnen in de hal. De 12 verklede en zwijgende monnik-achtige manifestanten in hun lange rode gewaden maakten veel indruk, en kwamen naar buiten voor het geplande kwartier stilte. Ook hun optreden veroorzaakte geen enkel probleem, in tegenstelling tot wat de gemeente eerder had gesuggereerd.

Kamerlid Suzanne Kröger van GroenLinks had eerst op Rotterdam gesproken, en was vliegensvlug over de weg naar Schiphol gekomen. Dat had zij met in- en uitchecken via de lucht nooit gered… Zij benadrukte nog eens de noodzaak Schiphol en de gehele Nederlandse luchtvaart te laten krimpen. De petitie: ‘Krimp de luchtvaart’ werd ook gelanceerd. Ondertekenen kan hier.

Cor Mastwijk had nog drukke dagen achter de rug. De gemeente had de vorige keer bij het Protestival op Schiphol in 2019 uiterst moeilijk gedaan, met zelfs een noodverbod. De manifestatie was toen binnen. De deelnemers werden allemaal met drang of geweld verwijderd. Overlast had het protestival echter niet gegeven.

Er werd toen wel een journalist gearresteerd en zelfs berecht – maar vrijgesproken. De bestuursrechter keurde ook nog het noodverbod af omdat het onvoldoende gemotiveerd was. Cor moest deze week nog enkele malen met de burgemeester en de KMar aan tafel.

Marechaussee met perskaart…?

De KMar zorgde nog voor enige verwarring. Er bleek een cameraploeg met KMar-vestjes aan te filmen. Bij navraag zeiden ze echter niet van de KMar te zijn maar van Veronica en aan een docu over de KMar te werken. Wel droeg een van die mensen een politieperskaart – een marechaussee die een perskaart om zijn nek draagt? Na enig aandringen had de ploeg na een half uur andere vestjes aan en geen perskaarten meer om.

– Uitgelichte afbeelding: Door Bennie91 – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=79330429

Tweede afbeelding foto Arthur Graaff