Krijgt de rijkste partij de meeste stemmen?

Nee, dat lukt lekker niet… anders zou de VVD dit jaar grandioos winnen na donaties van vastgoedschurk Cor van Zadelhoff, en soortgenoten als veelpleger Van Haga of van Corendon-directeur Steven van der Heijden, die een ton aan D66 doneerde.

Onze Dilan Y. ging vorige week een vorkje prikken met wat ondernemers zoals onze Cor – even voor alle duidelijkheid: hij is volgens Quote goed voor € 420 miljoen. Ja, als je dat gaat uitdelen, wat krijgen we dan per persoon, hijg-hijg-kwijl? Delen door 17 miljoen – allemaal één keer € 24 euro – wat??? Maar vierentwi….. ??? Wat heb je daar nou aan?

Nounou, effe rustig: je zal maar onder bewind staan en je maandbedrag is bijv. € 100, dan kan je tenminste één leuk cadeautje voor je zoontje kopen – tweedehands. Maar wat valt die rijkdom van omgekeerde Robin Hoods eigenlijk tegen.

Hoeveel aan donaties krijgen de partijen? In dit officiële staatje van het Rijk staan alleen de giften aan politieke partijen van boven de € 10.000 – plus NSC, bekendgemaakt door Omtzigt zelf. Die € 10.000 -, rare grens. Waarom niet gewoon alles?

VVD € 1.501.585

GL € 708.791

SP € 666.192

D66 € 462.798

NSC € 305.000

FvD € 190.900

Volt € 151.043

BVNL € 105.000

CDA € 70.000

PvdD € 64.909

PvdA € 45.000

CU € 39.786

PVV € 15.000

BBB € 10.000

SGP € 0

DENK € 0

JA21 € 0

50PLUS € 0

BIJ1 € 0

OPNL € 0

Totaal € 4.031.005,63

Raar hè? Als geld tijdens verkiezingen gelukkig maakt, dan zou de VVD moeten winnen… maar dat gebeurt lekker niet! Raar ook dat GL zoveel heeft en de PvdA zo weinig.

Overigens ben ik echt van mening dat deze campagnes allemaal verboden moeten worden: geen folders, flyers, posters, en helemáál geen adverts. Alléén leuke interviews en college-toeren met de Gucci-handtas van Dilans moeder…

En we weten sinds eergisteren dat je via FaceB, Google, Aamazon, TwiX en de rest van de roversbende met veel geld daar advertenties kunt richten op levende mensen, kiezers! ‘Targeten’. Is echter verboden, volgens Aleid Wolfsen, baas van de Autoriteit Persoonsgegevens, dit weekend.

De afgelopen maand besteedde het CDA € 19.900 hieraan voor de campagne. Volt maar liefst € 31.500 en GroenLinks/PvdA – gatverdamme! – € 42.600, zo ontdekte Bits-of-Freedom, de vrijwillige waakhond over internet. Hun woordvoerder weet niet of er al een partij nu vanwege onze Aleid gestopt is met deze trucs.

Nog even geld: de top vijf van de Quote-500 bezitten samen bijna 35 miljard – € 35.000.000.000,00. Effuh deeluh door 17 miljoen dan maar?

Dat is dan opeens wél leuk, namelijk € 20.000 de man, en vrouw én kind. Kijk…. dáár heb je wat aan.

Kortom: verraad, leugens en bedrog van Dilly. Net als bij Staphorst in november vorig jaar. ‘Yeşilgöz-Z liegt, verdraait en bedriegt over Staphorst en verdedigt nietsnuttende politie bij terreur in beste nazi-stijl’ schreef ik toen op Krapuul.

En gisteren hier het stukje van Jeroen Corduwener over Dilans leugens over haar ‘boottocht’ als vluchteling – ze ging met de KLM en kreeg het ticket van de NL regering, en de duur van haar lidmaatschap van de SP: niet ‘een tijdje’; maar 7 jaren. Nee, ik ben geen fan…

PS1: CDA-lijsttrekker Bolderkar of zo (die nieuwe namen willen der nog niet echt in…) zei in Buitenhof dat-ie nog steeds de hy-po-theek-ren-te wil blijven aftrekken – want CDA-huisbezitters trekken dat nu eenmaal zo graag af. PS2: Dilan Y heeft ook herdershond, een tatouage en ze kickbokst – gatverdegatver… ze kwam hier als asielzoeker en wil dus alle asielzoekers, migranten en ander gespuis buiten de deur houden – want ze ként ze…

A: alsof dat kan, en

B: alsof dat mag.

– Uitgelichte afbeelding: By pixabay free images – https://pixabay.com/photos/money-money-tower-coins-euro-2180330/, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=88247655